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立院下周再審選罷法衝突重演？ 朝野都喊做好準備
立法院內政委員會下周再排審「選罷法」修正草案，繼民進黨立法院黨團20日攻占主席台，藍綠恐再發甲級動員，激烈衝突重演。民進黨團副幹事長李坤城說，會用一切方式阻止國民黨。國民黨團也不排除甲動可能，坦言會做好一定準備。
內政委員會下周輪值召委、國民黨立委徐欣瑩排定下周四除審查中選會預算案外，還有選罷法修正草案，其中國民黨立委許宇甄等39人提案「公職人員選舉罷免法第75條及第90條條文修正草案」，將調高罷免門檻，引發綠委不滿。
上周內政委員會在處理此案時，民進黨團發出甲動，凌晨4時30分就到會議室外並破門進入占領主席台整日，過程中藍綠雙方一度互相推擠，議事人員僅念完議事錄，麥克風就遭搶走，徐欣瑩趁亂宣布休息後，直到傍晚5時30分自然散會，內政委員會空轉一日。
對於是否會再甲動因應，李坤城並未否認，僅說會用「一切方式」阻止國民黨強推提高門檻、違反民主、沒收民權的選罷法。他強調，奉勸國民黨不要每個星期都要排案，測試台灣人民的底線。
國民黨立委張智倫則說，民進黨已三次杯葛內政委員會的議程，不僅不遵守議事規則，在議事人員一早未開門前就破門而入，不僅讓原本安排好的議程、中選會預算審查停擺，也讓委員會無法開會討論。
「呼籲民進黨不要用暴力方式！」張智倫說，下周四內政委員會，「我們也會做好一定準備」，捍衛立法委員討論法案的權利，守護民主價值。
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