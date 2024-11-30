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遭爆柯文哲競選募款入木可帳戶 民眾黨駁：子虛烏有

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案。圖／聯合報系資料照片

針對近期有被傳喚的證人，指稱民眾黨主席柯文哲總統競選時募款的QRcode，連結進入木可帳戶一事。民眾黨今天發出新聞稿駁斥，完全是子虛烏有的造謠。該人士所言荒謬不實，政論節目卻「集體弱智」的跟風，散播虛假訊息，實為台灣社會大不幸。

民眾黨指出，歷次募款文宣與圖片，仍留存於柯文哲臉書與眾多網路社群之上，募款QRcode，掃描後進入「小額捐款網站」，任何人只需實際操作，即可辨別該言論之真偽，可惜所有節目主持人、來賓、後續報導者無人願求證、配合渲染、扭曲事實，已嚴重影響柯文哲與民眾黨聲譽，甚感遺憾，更必須嚴正澄清。

民眾黨強調，無從得知檢方問話內容，作證係善盡公民基本義務，應本於基礎事實。相關人士在檢方偵辦期間應謹慎發言，切勿惡意誤導輿論、毀人清譽。

募款 柯文哲 民眾黨

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