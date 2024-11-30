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衛福部擬推長照「雙源財務制」 藍委批不倫不類

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

衛福部正研擬多元長照財源方案，推行「雙源財務制」，國民黨立委李彥秀表示，相較全面實施長照保險制，這類拼裝車不倫不類，衛福部發現以稅收方式不足以因應長照需求，她也憂淪為像國民年金一般繳費率不如預期。

衛福部政務次長呂建德昨日上午出席活動時，提到正在研擬長照服務「雙源財務制」，輕中度長照需求以預算支出，重度長照需求以保險負擔，規畫以長照保險分擔重度失能照顧，到了下午態度轉趨保守，強調只是評估中。

李彥秀批，衛福部的拔草測風向，不過是凸顯執政團隊的輕率不周，各部會的快言快語，只會讓民眾感受到政策搖擺不定。

李彥秀說，民進黨承諾將住宿型機構補助提高到每年18萬元，同時吹捧長照預算屢創新高，也拍胸脯說以稅收方式因應長照財源是足夠的，現在卻又急著尋覓多元財源。衛福部一方面體認到現有賴總統的住宿型機構補助政見，對於重度失能者而言根本只是杯水車薪，另一方面又發現以稅收方式根本不足以因應長照需求，眼看長照3.0將吹破牛皮、露出馬腳，衛福部心裡苦，只好急著幫賴清德總統病急亂投醫。

李彥秀認為，相較於全面實施長照保險制，衛福部現在提出的拼裝車，簡直是不倫不類。第一，在稅收制之上加上按時向民眾收取長照保險費，就是實質對民眾加稅。第二，當一個社會保險只給付重度失能，那保險支出勢必會相當可觀，為了要維持保險的收支平衡，除非政府每年撥補大量預算，否則就是要提高保險費率。

李彥秀表示，衛福度疊床架屋的規畫，對於健康、輕度失能或已有購買商業保險的民眾而言，未來會不會有足夠意願與誘因繳納保費，會不會淪為像國民年金一般繳費率不如預期，主管機關都需要審慎思考。

保險 李彥秀 衛福部 長照

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