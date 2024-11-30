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籲修法停止遞減年金 游毓蘭：別讓退休公教惶惶不可終日

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
2018年5月，八百壯士聚集立法院外抗議年金改革。 圖／聯合報系資料照
2018年5月，八百壯士聚集立法院外抗議年金改革。 圖／聯合報系資料照

立法院司法及法制委員會12月5日排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，當日共計20案，全為國民黨立委提案。年改議題再成立院攻防話題，國民黨前立委游毓蘭吳斯懷皆表贊成，確實應停損。吳斯懷說，這不只是洗刷他們的汙衊，而是為國家長遠發展。

蔡英文政府自2018年正式啟動公務人員年金改革，現行年改版本將公務員「所得替代率」設有十年過渡期，於改革首年降至本俸二倍的75%，再依年減1.5個百分點的幅度，在2029年降至60%。推動年改時，退休軍公教被汙名化成「米蟲」。

此次國民黨立委提出修法，旨在停止公教退休金所得替代率逐年遞減，並修改月退休金調整機制。

游毓蘭表態贊成，她認為最起碼要停止所得替代率逐年遞減。公教人員薪資調升都是在物價飛漲的情況下，退休金的漲跌應該也要隨著現職人員而調。她非常希望，此事要朝野都有共識，民進黨不要再擋。

游毓蘭表示，去年底選舉時就與時任總統候選人侯友宜提過，公務人員這段期間受傷重，消費者物價指數（CPI）計算不利銀髮族或退休人員。過去幾年CPI都在3%左右，但公務人員退撫法規定，CPI達5%才能調整，要啟動檢討公務員退休金的機制很難。她任立委時，一再要求主計總處針對銀髮族、60歲以上退休人員平時的消費計算，例如醫療支出即占相當比例。

游毓蘭說，她現在領的退休金跟剛退休時比有段差距，她一個人過還可以，但對要養家活口的人是很辛苦的，尤其是有很多醫療支出的人。務實做法是「停損」，不要讓退休公教惶惶不可終日。

游毓蘭批評，她知道執政黨會宣稱財政困難，但執政黨對光電、超思雞蛋「一躑千金」，浪費何止千億？卻對不起一生奉獻國家的軍公教、警消。

吳斯懷表示，這個案子一定要過，希望民進黨委員看清事實，民進黨政府搞得內政、外交、經濟一塌糊塗，要不要繼續靠國家四大支柱，即軍公教警？

吳斯懷說，此案在上一屆國會推不動，因為在野黨人數不夠，這一屆國會還在努力，跟公教團體合作。軍人的部分其實已經提出，但國民黨立院黨團力道不夠，他也不好批評，確實應該停損，蔡英文政府推年改的理由全部都被證明不復存在，例如造成財政困難，大法官釋憲也是錯誤的。

吳斯懷強調，「信賴保護原則」、「不溯既往原則」是普世價值，在街頭時就在爭，上一屆國會也在爭。現在加上白營合作，希望這個案子能過。這不只是爭取退休軍公教尊嚴跟權益，而是幫助整個國家運作。

吳斯懷表示，每年都有新進軍公教警，每年都有退休的人，要如何現職人員安心，讓退休人員有尊嚴，這是國家承諾的。這也讓未來有人願意來當軍公教。任何國家包含共產國家，都不敢輕忽軍公教警，不管政權如何更迭，國家運作須靠軍公教警。所以不只是洗刷他們受到的汙衊，是為國家長遠發展而計。

一名上校退休的退役軍人表示，軍人為國奉獻，犧牲家庭，輪值留營沒有加班費，因此導致他自己的小孩也跟他不親，這些付出誰看得到？還罵他們是米蟲。「當時我們犧牲我們的薪俸，是因為經國先生說：『現在給你們少，日後退休時，國家養你們。』給我們少，是因為錢要投資在國家的十大建設上。我們默默付出。」他個人因年改，被砍了兩萬多元。他批，法不溯及既往，這根本是非法追討退休人員。有人肯把年改問題拿出來討論是好事。

吳斯懷 年改 游毓蘭 軍公教 退休金

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