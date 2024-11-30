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藍白支持停止遞減退休公教所得替代率 綠委批挑起對立

聯合報／ 記者林縉明張曼蘋／台北即時報導
公教年金改革將滿6年，近期物價飆升，國民黨立委紛提案，主張自今年起停止遞減退休公教所得替代率。圖為當年全教產等團體抗議公教年改的畫面。圖／聯合報系資料照片
公教年金改革將滿6年，近期物價飆升，國民黨立委紛提案，主張自今年起停止遞減退休公教所得替代率。圖為當年全教產等團體抗議公教年改的畫面。圖／聯合報系資料照片

現行年改版本將公務員所得替代率設有10年過渡期，於改革首年降至本俸二倍的75%，再依年減1.5個百分點的幅度，在2029年降至60%。國民黨立委提案修法，主張停止遞減退休公教所得替代率，民眾黨立委林國成也表態支持。民進黨立委鍾佳濱表示，在野黨作法是要挑起台灣對立，不利團結發展，呼籲三思。

林國成認為，軍公教問題本就五年要檢討一次，如今已經時間到了，也該檢討了，逐年遞減是所得換算率，跟外界誤解的18%是兩回事，國民黨立委提案提出「樓地板概念」，認為到一定程度就不能再遞減，「就本意上，我是支持國民黨提案。」

林國成說，當初沒有設定樓地板，等於退休軍公教一開始領五萬，一直遞減，到最後通通無法領了，但對於退休軍公教人員應該是活得越老、越有保障，才是他們退休的本意，而國民黨在這時候提案是合理的，把這些退休換算明確化，未來也就不會再出現模糊空間。

「改革不是改盡殺絕，改革是讓人合理有飯吃。」林國成認為，政府應該去檢討什麼是退休軍公教最客觀的養老方式，該檢討不能因為碰到軍公教，就將其醜化成米蟲。

鍾佳濱則指出，當初蔡政府做出承諾依約履行，年金改革已經定案，當初因為考量衝擊太大，分為10年逐步調整，現在在野黨想要翻案，要用國會多數推翻，只是想要討好支持者，完全是政治考量。

鍾佳濱說，年金改革造成的對立好不容易慢慢消弭，藍白現在想要變卦，挑起台灣社會對立，重新掀起衝突，不利台灣團結發展。

國民黨 林國成 軍公教

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