挨批「拖半年還不處理」降年金 藍委下周修法踩煞車

國民黨重返立院多數後，軍公教退休團體就積極遊說檢討年改制度，但半年無進展，質疑「國民黨在打假球」。國民黨籍立院司委會召委吳宗憲下周四將排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，旨在停止公教退休金替代率逐年遞減，修改月退金隨物價調整機制。國民黨立院黨團書記長林思銘說，立院這會期是否三讀，就看民進黨阻力有多大。

蔡英文政府自2018年正式啟動公務人員年金改革，現行年改版本將公務員「所得替代率」設有十年過渡期，於改革首年降至本俸二倍的75%，再依年減1.5個百分點的幅度，在2029年降至60%。

此次國民黨立委提出修法，追溯至今年1月1日起停止公教退休金所得替代率逐年遞減，修改月退休金調整機制，從消費者物價指數累計成長率達正5%即調整向下縮減；另將原定四年定期檢討之年限再縮短。國民黨籍立院司委會召委吳宗憲表示，這件事情非關政治正確與否，而是「是非對錯」的問題。

吳宗憲說，在開黨團大會時，有人有說「公務員的部分，是否也要開始進行詢答」，他也認為至少要開啟討論，一步一步往前推進。林思銘則說，國民黨當然要給支持者一個交代，該案就依照程序向前推動，但過程中預期會有來自民進黨的阻力，能不能在本會期中三讀就看阻力多大。

有國民黨立委說，國民黨委員是一面倒贊成要排，推出修正草案後，幾乎每個委員辦公室也包括不分區委員都接到退休軍公教的電話，年改實施七年多已經「砍到見骨」。民進黨政府一直宣稱每年GDP多高，勞保也撥補了1千多億，民進黨政府宣稱不改會有財政問題，顯然不是問題。況且每年消費者物價指數（CPI）不斷漲，該體貼一下這些退休人員的生計。

該藍委透露，唯一擔心的是民眾黨不支持，不過民眾黨沒有強烈反對，就是看看民意如何。年改至今正當性已不足，勞保撥補1千多億，勞保也不見改革，年改拚命改也才省了幾百億，犧牲軍公教而已。

該藍委強調，他認為期程愈快愈好，民進黨反對只是因為當時年改是由前總統蔡英文提出的，民進黨現正討好軍公教，民進黨政府也正規畫志願役加薪，民進黨自認會長期執政，不願意得罪軍公教。民進黨只是嘴上說說，反對力道不會太大。

另一位國民黨立委說，從4月到現在，退休軍公教人員群組不時就會轉發相關訊息，也有許多退休的軍公教民眾會打電話到國會辦公室以及地方服務處詢問進度，委員在跑地方行程的時候，也會面對「拖了半年還不處理，難道國民黨是在打假球」的質疑。