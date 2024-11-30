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朱立倫參加基隆國民黨黨慶 他讚「戰勝惡罷」繼續力挺謝國樑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨主席朱立倫今天上午到基隆參加國民黨130周年黨慶活動，提及市長謝國樑罷免案，感謝大家團結一致「力挺基隆，戰勝惡罷」。記者游明煌／攝影
國民黨主席朱立倫今天上午到基隆參加國民黨130周年黨慶活動，提及市長謝國樑罷免案，感謝大家團結一致「力挺基隆，戰勝惡罷」。記者游明煌／攝影

國民黨主席朱立倫今天上午到基隆參加國民黨130周年黨慶活動，提及市長謝國樑罷免案，感謝大家團結一致「力挺基隆，戰勝惡罷」，並說今天謝國樑因手傷去看醫生沒有出席，昨晚已有碰面，請大家繼續力挺謝國樑。

謝國樑致詞首先感謝大家為黨的付出，提及10月市長謝國樑罷免案投票結果獲勝，感謝大家團結一致「力挺基隆，戰勝惡罷」，並說今天謝國樑因手傷去看醫生沒有出席，昨晚已有碰面，請大家繼續力挺謝國樑。

朱立倫接著表示，他們昨晚去參加國民黨前主席吳伯雄60周年「鑽石婚」紀念，伯公回饋國家社會與國民黨的栽培捐出4000萬元，大讚伯公偉大的精神，他把伯公當典範，為黨奉獻，成功不必在我。

朱立倫說，他小學畢業時得到縣長獎，就是伯公頒給他，但後來他也當縣長，伯公有一件事情一直埋怨他，就是他（指伯公）當縣長頒縣長獎將給他，但他（指朱）當縣長時卻頒老人證給他，這一點伯公至今仍然很不服氣。

前市長張通榮、前立委徐少萍及韓世昱多位國民黨籍議員出席，指目前市長、立委都是國民黨，但議長是民進黨，總統也民進黨，未來希大家再努力，把總統和議長都贏回來，讓中央重回藍天執政。

朱立倫與基隆市黨部主委吳國勝、張通榮、徐少萍、多名議員及資深黨員等一起切蛋糕並唱生日快樂歌，黨員也都合唱，一起慶祝黨慶，氣氛熱絡。

國民黨主席朱立倫今天上午到基隆參加國民黨130周年黨慶活動，提及市長謝國樑罷免案，感謝大家團結一致「力挺基隆，戰勝惡罷」。記者游明煌／攝影
國民黨主席朱立倫今天上午到基隆參加國民黨130周年黨慶活動，提及市長謝國樑罷免案，感謝大家團結一致「力挺基隆，戰勝惡罷」。記者游明煌／攝影
國民黨主席朱立倫今天上午到基隆參加國民黨130周年黨慶活動，提及市長謝國樑罷免案，感謝大家團結一致「力挺基隆，戰勝惡罷」。記者游明煌／攝影
國民黨主席朱立倫今天上午到基隆參加國民黨130周年黨慶活動，提及市長謝國樑罷免案，感謝大家團結一致「力挺基隆，戰勝惡罷」。記者游明煌／攝影

國民黨 朱立倫 謝國樑

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