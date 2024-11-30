總統賴清德民調回升 吳子嘉：收割掉棒球佳績光芒

「美麗島電子報」最新民調顯示，賴清德總統施政滿意度達53.7％，較上次上升0.8個百分點，不滿意度為34.9％，下降3.6個百分點；而信任度則是55.8%、不信任度為34.2％。

美麗島電子報董事長吳子嘉表示，賴清德在20至29歲年輕族群支持度突破60％，突然間賴清德的信任度、支持度上升，分析為是棒球帶動整個台灣人民的團結氣氛、光榮感、自信心，台灣人的驕傲在棒球上全部表達出來，然後賴總統收割掉整個光芒。

吳子嘉指出，行政院長卓榮泰的民調也呈現上揚趨勢，滿意度上升3.4個百分點，負面評價下滑5.3個百分點；而卓榮泰等於是賴清德的防火牆，數據也出現極大反差，令人意外。

美麗島電子報民調規畫為戴立安，調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍之年滿20歲的民眾。調查時間為11月26日至11月28日，方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。