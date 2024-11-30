總統出訪南太友邦未過境美本土 林楚茵批藍營地理不好

賴清德總統今起將出訪南太平洋三友邦，國民黨立委徐巧芯日前質疑，賴清德出訪過境美國待遇不如前總統蔡英文、馬英九等，恐怕是疑賴論再起。民進黨立委林楚茵批評，國民黨以未過境美國本土操作「疑美論」及「疑賴論」，是地理不好還是方向感差。

賴清德總統今天啟程出訪南太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，卻被國民黨以未過境美國本土操作「疑美論」及「疑賴論」。外交部長林佳龍日前表示，台灣是美國重要的夥伴，跨黨派的立法、行政都非常支持台灣，情誼絕對沒問題，南太三友邦剛好都跟台灣一樣迎來政治新局面，並且很挺台。在台灣就職典禮以及國慶都有來，總統這次出訪鞏固邦誼，具重要意義。

對於國民黨操作作「疑美論」、「疑賴論」，林楚茵表示，攤開地圖來看，從台灣出發到南太平洋友邦，若要過境美國本土得特別繞道，國民黨是地理不好，還是長大了方向感變差？