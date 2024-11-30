賴清德「不順路」過境夏威夷 學者：繞路外交不如更鞏固邦交

賴清德總統今天將出訪南太平洋3個友邦，不過外界仍質疑此行過境夏威夷並停留2天的意義何在？政大外交系教授黃奎博指出，夏威夷比南太3國都遠，簡直是「繞路外交」。他提醒，賴政府其實應該花更多心思在友邦國家，至於是否繞路去夏威夷，可以再商榷。

賴清德總統今天將啟程訪問南太平洋3個友邦，去程預計先抵達美國夏威夷並停留兩晚，其後訪問馬紹爾群島共和國及吐瓦魯，在吐瓦魯停留約4小時後轉往第二個過境地點關島，停留一晚後於12月5日飛往帛琉，6日離開帛琉回到台灣。

此行出發前國內已經議論紛紛，在野陣營比較歷任前總統多半在就任內半年就成行出訪中南美洲並且過境美國本土，而賴總統的首次出訪卻始終只聞樓梯響，使得外界各種質疑與議論甚囂塵上。尤其攤開太平洋地圖，馬紹爾、吐瓦魯及帛琉分布在太平洋上呈三角態勢，關島、夏威夷則在東西兩端，尤其夏威夷單獨遠在國際換日線以東，距離馬紹爾幾乎與關島相等距離。

黃奎博質疑，這次的對美「過境外交」一點都不順路，看似也非必要，因為夏威夷比要訪問的南太三國都還遠，或可說是「繞路外交」。不過，這也顯示我國自從蔡英文執政後，在太平洋島國外交式微，從六個邦交國變成三個，「踏實外交」失靈，連操作「過境外交」都不方便了。既然如此，賴政府其實應該花更多心思在友邦國家，以助維繫僅存的邦交，至於要不要繞路去夏威夷，不是那麼要緊的事，可以再商榷。

黃奎博進一步指出，這種「繞路外交」的作法，蔡英文前總統在2019年3月時也曾有一次，不過他提醒，費盡千辛萬苦訪問美國孤懸海外的夏威夷州和軍事基地關島，所為何來？難道是繼蔡英文之後，再次換取跟美國國民兵少將指揮官見面？

他強調，這種以「過境外交」在美國邊陲行「繞路外交」之實的操作，國際能見度極有限，對美外交效果也極有限，卻是花民脂民膏，所以行政部門應審慎運用經費，立法院則應認真監督。如果將在美國兩島的三天時間及其經費用於鞏固太平洋邦交國，會不會更理想些？

黃奎博更提醒，蔡英文當時在川普政府任內對美「繞路外交」之後，索羅門群島和吉里巴斯不顧美國與澳洲的勸說，仍與我斷交、與中共當局建交。此次賴清德在拜登在任最後50天左右，進行對美「繞路外交」，中共當局將如何回應，是從我邦交還是國際組織參與下手，多快會發生？這些都值得台灣各界持續關注。