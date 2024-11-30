效法吳伯雄精神當造王、造后者？ 朱立倫：是我學習典範

國民黨主席朱立倫今天出席板橋國民黨慶活動，提到昨天鑽石婚的前主席吳伯雄是他的效仿對象，被問到是不是未來要當造王、造后者，朱立倫表示，伯公無私無我「成功不必在我」的付出，是他的典範。

國民黨前主席吳伯雄與妻子戴美玉昨晚歡慶60周年「鑽石婚」紀念日，同時回饋國家社會與國民黨的栽培捐出4000萬元。朱立倫今天出席板橋黨慶活動，大讚伯公精神。

被問到是否也要學習吳伯雄當年擔任黨主席提名前總統馬英九的精神，當造王者、造后者，朱立倫說，伯公的無私無我、成功不必在我，尤其是吳伯雄為黨的付出是他的典範，也是大家學習的標竿。

朱立倫說，在擔任主席過程當中，他常常向伯公請益怎麼樣的做得更好，能夠讓大家團結，讓支持的對象能夠順利成功，這是努力的目標，這是現在黨部的重要責任，也是他個人最重要的目標。

南部許多縣市長人選出爐，北部2026規畫為何？朱立倫說，國民黨是穩扎穩打，現階段就是請所有同志大家各自在各自的崗位上全力以赴，今天擔任立法委員、擔任縣市長，或在黨部服務，都是全力以赴，其實民眾在觀察的不是你是最好的候選人，而是你是最好的、能夠把現有的工作做得最好的人，相信這就是最好的表現機會。