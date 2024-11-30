吳宗憲「不接受打假球接受博弈」惹議 朱立倫：前者傷害棒球運動

中華隊在本次12強奪冠，網紅館長陳之漢在直播自爆做過「球版」簽賭。國民黨立委吳宗憲昨參加館長直播時表示不原諒「打假球」，但不認為博弈是多傷天害理的事，引發熱議。國民黨主席朱立倫今天表示，不必再從文字去挑問題，吳委員講的所謂傷天害理，就是違反法律的規定，尤其打假球絕對是傷害棒球與運動，博弈要看是什麼樣的合法博弈。

網紅「館長」陳之漢自爆做過球版，被民進黨台北市議員簡舒培按鈴涉犯賭博、詐欺，館長29日晚間邀請國民黨立委吳宗憲在YT頻道討論「反廢死」議題，吳宗憲說，他沒有辦法原諒的事情是「打假球」，打假球是重點，雖起因是賭盤，但賭博、運動在任何一個先進國家都是結合在一起，像是美國的職棒、香港的跑馬等。

被問到此事朱立倫說，其實吳宗憲委員講的本意，傷天害理的事是違反法律規定，尤其是打假球，絕對是傷害整個的棒球與運動，至於博弈，看是什麼樣的合法的博弈。