快訊

賴清德出訪首日 美宣布兩筆對台軍售案、總額近125億

美政權交接敏感期 賴總統出訪過境「零意外」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德總統出訪友邦但未過境美國本土 朱立倫：遺憾

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨主席朱立倫表示，總統出訪美國沒辦法過境美國本土是個遺憾。記者葉德正／攝影
國民黨主席朱立倫表示，總統出訪美國沒辦法過境美國本土是個遺憾。記者葉德正／攝影

賴清德總統今天將出訪太平洋友邦，途經夏威夷與美屬關島，沒有過境美國本土。國民黨主席朱立倫今天表示，賴總統出訪沒辦法過境美國本土是個遺憾，希望未來台美關係能因賴總統能稍微轉變一下，不要造成區域安全任何疑慮。

賴清德總統周六將造訪馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等三個邦交國，過境夏威夷和關島，是他上任以來首次出訪。美國媒體指出，可能促使北京以軍事演習回應。

朱立倫說，賴總統出訪友邦祝福他一切順利，當然我們每一次過境外交，大家都非常重視，那這一次沒有辦法過境本土，他相信還是一個遺憾。

朱立倫說，希望未來整個的台美關係能因賴總統能夠稍微轉變一下，不要造成整個區域安全任何的疑慮，然後能夠順利過境美國本土。

出訪 台美關係 夏威夷 賴清德 邦交國

延伸閱讀

國民黨創建130周年 朱立倫和70年資深黨員切蛋糕慶生

蔡英文稱「台灣有時間」美應先助烏克蘭 賴士葆：賴清德認同嗎

總統賴清德五股拜廟 明天要出訪友邦…託民眾幫忙祈求平安

【重磅快評】賴清德出訪，解放軍舞劍，川普靠譜嗎？

相關新聞

吳宗憲「不接受打假球接受博弈」惹議 朱立倫：前者傷害棒球運動

中華隊在本次12強奪冠，網紅館長陳之漢在直播自爆做過「球版」簽賭。國民黨立委吳宗憲昨參加館長直播時表示不原諒「打假球」，...

賴清德「不順路」過境夏威夷 學者：繞路外交不如更鞏固邦交

賴清德總統今天將出訪南太平洋3個友邦，不過外界仍質疑此行過境夏威夷並停留2天的意義何在？政大外交系教授黃奎博指出，夏威夷...

美政權交接敏感期 賴總統出訪過境「零意外」

賴清德總統就任後的首度元首外交今下午啟程，據了解，賴總統選擇訪問南太平洋友邦、過境夏威夷與關島，而非造訪中南美友邦、過境...

效法吳伯雄精神當造王、造后者？ 朱立倫：是我學習典範

國民黨主席朱立倫今天出席板橋國民黨慶活動，提到昨天鑽石婚的前主席吳伯雄是他的效仿對象，被問到是不是未來要當造王、造后者，...

賴清德總統出訪友邦但未過境美國本土 朱立倫：遺憾

賴清德總統今天將出訪太平洋友邦，途經夏威夷與美屬關島，沒有過境美國本土。國民黨主席朱立倫今天表示，賴總統出訪沒辦法過境美...

路面孔蓋互壓、騎樓如障礙賽 源於台灣「一陋習」

台灣近年猛推外形亮麗的高大建築，各個讓人眼花撩亂。但若問起民眾走在一般路面及人行道、把視線放低到地板的感受，除了打滑破損、高低不平等安全疑慮，大約也很難不提到欠缺美感。而各種孔蓋、溝蓋的混亂，正具體而微凸顯這問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。