快訊

沒人保她了？周玉蔻被判刑想出國遭攔！郭正亮曝「丟包內幕」

好辛苦…張奕剛回台將近1年沒有薪水 1個月花不到5千

冷氣團減弱卻6.6度低溫 專家：餘威仍在 還有它加持

繁榮南島智慧永續 賴總統30日率團訪太平洋3友邦

中央社／ 台北30日電

總統賴清德今天將展開「繁榮南島，智慧永續」太平洋友邦之旅，去程將過境夏威夷停留2夜，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1夜，再至帛琉訪問，總統將在馬紹爾、帛琉國會發表演說。

美方根據安全、尊嚴、便利及舒適4原則，同意賴總統出訪過境美國夏威夷與關島兩地，台北時間12月1日凌晨抵達夏威夷，停留2個晚上，12月4日抵達關島，停留1個晚上，再前往帛琉訪問，預計12月6日下午離開，當天晚上6時50分返抵國門，結束7天6夜南太友邦訪問行程。

府方人士透露，總統過境夏威夷、關島期間，除了見老朋友，會與智庫閉門交流座談，也有僑宴和參訪行程。

外傳總統過境夏威夷期間將至夏威夷東西中心（East-West Center）、參訪珍珠港的亞利桑那號戰艦紀念館，府方人士不願透露。

府方人士表示，總統預計此行要達到「智慧永續」、「民主永續」及「邦誼永續」等核心目標。期盼持續深化與友邦緊密友好夥伴關係，在雙方互惠互助的基礎上，讓各項合作領域永續發展，創造雙方人民福祉。

訪問第一站馬紹爾群島共和國，賴總統預計會晤馬國國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）、在國會發表演說、出席馬京政府大樓興建計畫啟動儀式、會晤馬國總統海妮（Hilda C. Heine）及內閣部長，並出席馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心成立等。

第二站則是訪問吐瓦魯，預計停留5個多小時，總統將會晤吐國總理、參訪Nauti小學等，再飛往關島過境。

第三站訪問帛琉，總統將與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）舉行雙邊會談、出席帛琉政府聯合辦公大樓落成剪綵儀式，總統府秘書長潘孟安將出席水產養殖中心新建大樓牆面彩繪點睛及視察虱目魚養殖計畫。

結束南太3友邦訪問行程，府方人士表示，總統將在帛琉與隨團記者茶敘，預計12月6日傍晚返抵台灣。

夏威夷 帛琉 賴清德 關島 馬紹爾群島

延伸閱讀

賴總統感謝台灣小英雄 預告明年U12世界盃在台南

法國總統馬克宏致函塞內加爾 首度承認1944年屠殺西非軍人

總統賴清德五股拜廟 明天要出訪友邦…託民眾幫忙祈求平安

賴總統將出訪 21架次共機越中線擾台周邊空域

相關新聞

審原民會組織法 藍綠爆衝突

為阻擋國民黨立院黨團闖關「選罷法」、「憲法訴訟法」等修正草案，青鳥前晚集結，今天將重返立院；而昨天藍營原本要在立法院會提...

京華城案8度提訊柯文哲 預計年底偵結

台北地檢署偵辦京華城容積率案步入尾聲，檢方本周陸續提訊在押的民眾黨主席柯文哲等5名被告，全案預計年底偵結，柯文哲在光頭造...

拒廢死大法官 白玫瑰12月3日重返凱道

師鐸獎女教師遭殺害案今年十周年，這也是憲法法庭死刑釋憲案出爐後，首件凶手逆轉逃死的首例。被害者家屬與被害人權益相關團體將...

白玫瑰牽動人事案 藍5問大法官被提名人

大法官、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）、考試委員三大人事案卡關，最受爭議的大法官人事，立法院將在十二月二日舉行司法院人事同...

新聞眼／誰操弄對立 人民心中自有一把尺

大法官釋憲對死刑設下高門檻，導致殺害師鐸獎退休女教師的加害者，成為釋憲後首例逃死案件，被害者家屬號召民眾上街發出怒吼，主...

吳伯雄鑽石婚 藍冠蓋雲集

國民黨前主席吳伯雄與親子戴美玉昨晚舉辦六十年鑽石婚宴，吳伯雄宣布為回饋國家社會與國民黨栽培，捐出四千萬元，分別給佛光山公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。