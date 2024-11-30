英下議院決議2758號不涉台 府誠摯感謝英國會

英國下議院決議聯合國第二七五八號決議不涉台，總統府發言人郭雅慧昨表示，誠摯感謝英國國會及英國政府對台灣的支持，該案明確駁斥了中國曲解二七五八號決議文內涵，及北京打壓台灣國際空間的企圖。決議更強調台灣作為國際社會一員，應享有公平且有意義的參與機會。

大陸駐英大使館發言人表示，英國議會下院少數政客炮製的有關動議蓄意歪曲聯大第二七五八號決議、踐踏國際法、公然挑釁戰後國際秩序和公認國際關係準則，中方表示堅決反對，予以強烈譴責。

我外交部表示，英國國會通過這個動議，充分彰顯對台的強勁支持。英國政府更藉副大臣韋斯特的發言，首度公開表達對聯大第二七五八號決議的立場，凸顯我國遭錯誤排除於重要國際合作及討論機制外，是我國推動反制中國曲解該決議以來，另一重要里程碑。外交部表達高度肯定及誠摯感謝。

國民黨立委李彥秀說，對於英國國會的決議非常感謝。中華民國是主權獨立國家，也是聯合國創始會員國，聯大二七五八號決議不公正排除中華民國的代表權及國際參與，造成我國人民在國際上缺乏保障，造成台灣在國際的參與邊緣化，這是絕對不能接受的。

郭雅慧說，日前澳洲、荷蘭、歐洲議會及加拿大等國會也都陸續通過相關決議案，表達各國對此議題的高度重視，也共同拒絕中國政府對台灣地位的錯誤詮釋。