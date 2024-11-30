我入會被擱置 經貿辦：續強化與CPTPP成員國往來

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）第八次部長級執委會於十一月廿七日至廿八日在加拿大溫哥華舉行，會後宣布僅就哥斯大黎加申請案成立入會工作小組。行政院經貿談判辦公室呼籲，ＣＰＴＰＰ成員國早日成立我國入會工作小組，不應有政治考量。

經貿辦指出，我國自二○二一年九月廿二日遞交加入申請以來，積極調整經貿體制做好入會準備，經貿談判辦公室、外交部、經濟部等均積極透過加強官方接觸、產業合作、擴大民間交往等方式，運用各項雙邊及多邊管道，持續向會員國傳達我國符合「奧克蘭三原則」的高標準及具遵守貿易承諾的良好紀錄，也完成國內法規的全面修訂。

經貿辦表示，ＣＰＴＰＰ成員國在本次執委會後發布的聯合聲明中，提到當前國際貿易情勢的挑戰，也重申將維護以規則為基礎、以ＷＴＯ為核心的貿易體系來回應經濟脅迫行為，確保區域開放、穩定且依既有規則、標準與法律運作，使各國均可免受經濟脅迫。上述目標與我國當前貿易政策推動方向完全一致，因此我政府對於本次ＣＰＴＰＰ成員國未能成立我國入會工作小組深表遺憾。

經貿辦強調，為爭取成員國們早日達成共識，成立我國入會工作小組，政府將持續強化與各ＣＰＴＰＰ成員國實質經貿往來，就半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大信賴產業打造受信賴夥伴關係，並尋求洽簽雙邊協定以及與其他成員國的經濟合作倡議等。