聽新聞
0:00 / 0:00

我入會被擱置 經貿辦：續強化與CPTPP成員國往來

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）第八次部長級執委會於十一月廿七日至廿八日在加拿大溫哥華舉行，會後宣布僅就哥斯大黎加申請案成立入會工作小組。行政院經貿談判辦公室呼籲，ＣＰＴＰＰ成員國早日成立我國入會工作小組，不應有政治考量。

經貿辦指出，我國自二○二一年九月廿二日遞交加入申請以來，積極調整經貿體制做好入會準備，經貿談判辦公室、外交部、經濟部等均積極透過加強官方接觸、產業合作、擴大民間交往等方式，運用各項雙邊及多邊管道，持續向會員國傳達我國符合「奧克蘭三原則」的高標準及具遵守貿易承諾的良好紀錄，也完成國內法規的全面修訂。

經貿辦表示，ＣＰＴＰＰ成員國在本次執委會後發布的聯合聲明中，提到當前國際貿易情勢的挑戰，也重申將維護以規則為基礎、以ＷＴＯ為核心的貿易體系來回應經濟脅迫行為，確保區域開放、穩定且依既有規則、標準與法律運作，使各國均可免受經濟脅迫。上述目標與我國當前貿易政策推動方向完全一致，因此我政府對於本次ＣＰＴＰＰ成員國未能成立我國入會工作小組深表遺憾。

經貿辦強調，為爭取成員國們早日達成共識，成立我國入會工作小組，政府將持續強化與各ＣＰＴＰＰ成員國實質經貿往來，就半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等五大信賴產業打造受信賴夥伴關係，並尋求洽簽雙邊協定以及與其他成員國的經濟合作倡議等。

CPTPP 經貿

延伸閱讀

加入CPTPP未果 馬來西亞學界：大陸遊說成員國壓力頗重

CPTPP台灣入會案遭擱置 外交部：深感失望

CPTPP成員國大會擱置陸申請案 陸外交部：保持接觸溝通

CPTPP入會卡關 經貿辦遺憾：不應有政治考量

相關新聞

我加入CPTPP案確定遭擱置 經貿辦：不應有政治考量

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）第八次部長級執委會在加拿大溫哥華舉行，會後宣布僅就哥斯大黎加申請案成立入會工作...

CPTPP台灣入會案遭擱置 外交部：深感失望

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會年度大會落幕，台灣因未獲所有成員國共識，入會案件未被討論。外交部對此表示深感...

中火事件被卓榮泰點名 盧秀燕槓上行政院：高位者要以蒼生為念

行政院長卓榮泰日前點名台中市長盧秀燕，針對中火事件，希望不要政治凌駕專業。盧秀燕今天回議員質詢隔空喊話：報告院長，坐高位...

打臉侯友宜？ 國土署：新北排擠其他縣市汙水補助經費

新北市長侯友宜昨視察工程時，表示接管補助從20幾億砍到剩8億，希望中央能提升。國土管理署今表示，今年度新北市獲中央核定補...

綠委清晨立院排隊遞案 民眾黨團曝目的：行政部門遮羞布？

民進黨立院黨團幹部今晨到立法院議場排隊遞案，民進黨團幹事長吳思瑤呼籲，在野黨以民生優先，不要再搞政治性法案。民眾黨立院黨...

國際賽叫中華隊或台灣隊？盧秀燕：不委屈選手、能出賽都可以

世界12強棒球錦標賽封王，但國家隊名稱究竟要叫「台灣隊」還是「中華隊」？台中市議員周永鴻質詢市長盧秀燕說，「妳未來有志大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。