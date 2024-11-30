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吳伯雄鑽石婚 藍冠蓋雲集

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨前主席吳伯雄與妻子戴美玉昨晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在國民黨要角見證下，吳伯雄獻吻給夫人戴美玉。記者林俊良／攝影
國民黨前主席吳伯雄與妻子戴美玉昨晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在國民黨要角見證下，吳伯雄獻吻給夫人戴美玉。記者林俊良／攝影

國民黨前主席吳伯雄與親子戴美玉昨晚舉辦六十年鑽石婚宴，吳伯雄宣布為回饋國家社會與國民黨栽培，捐出四千萬元，分別給佛光山公益信託星雲大師教育基金、國民黨智庫、肝病防治學術基金會以及桃園市政府「吳鴻麟先生紀念獎學金」。

昨晚吳伯雄與夫人戴美玉舉辦鑽石婚宴，席開九十桌，眾多國民黨政要出席祝福，包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨前主席洪秀柱、民進黨前主席許信良，以及台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等九縣市首長等人，現場冠蓋雲集。

吳伯雄致詞說，「承蒙各位至親好友，分享我們的喜悅，衷心感激。最後我是抱著十二萬分感恩的心，對幾個團體做出捐獻，雖然我能力有限，若能拋磚引玉，更是我最大的感恩。謝謝大家」。

吳伯雄也展現幽默一面，他說，去年孫子生了小孩，自己與妻子升格為曾祖父、曾祖母，「旁邊睡一個『祖嬤』，有一點怪怪的！」全場哄堂大笑。

馬英九致詞祝福吳伯雄夫婦健康長壽，馬英九說，吳伯雄過去歷任要職，都是他請益學習的對象，相當感念吳伯雄的栽培，而他過去擔任總統期間，吳伯雄代表國民黨前往對岸訪問，確立兩岸和平發展方向，貢獻卓著，國人有目共睹。

立法院長韓國瑜也率領藍軍立委上台，向吳伯雄致上最高的祝福，他表示，中華文化講儒、釋、道，而吳伯雄的修身、齊家和對社會公益的付出，已經達到「儒腦」、「道身」、「佛心」的最高境界。

吳伯雄 國民黨 馬英九

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