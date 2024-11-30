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審原民會組織法 藍綠爆衝突

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰張曼蘋／台北報導
立法院昨對原住民委員會組織法修正草案討論，國民黨立委提案停止討論，引發綠營不滿，民進黨立委陳瑩（左二）衝上主席台抗議，藍綠爆發衝突。記者葉信菉／攝影
立法院昨對原住民委員會組織法修正草案討論，國民黨立委提案停止討論，引發綠營不滿，民進黨立委陳瑩（左二）衝上主席台抗議，藍綠爆發衝突。記者葉信菉／攝影

為阻擋國民黨立院黨團闖關「選罷法」、「憲法訴訟法」等修正草案，青鳥前晚集結，今天將重返立院；而昨天藍營原本要在立法院會提案成立「霸凌調查委員會」，但民進黨立院黨團在審查「原住民會組織法」草案時即發動杯葛，導致議事停擺。朝野新仇舊恨一籮筐，國會每周院會都不平靜。

經濟民主連合智庫等民間團體前天晚間號召「青鳥」重返立院，呼籲選罷法、憲法訴訟法草案勿硬闖，學生輔導法莫再拖等，但人數未達千人，已有退燒跡象；今晚民團將在立院旁辦「青鳥宴」，包括各大罷免團體、各大親綠公民團體預計將動員參與，人數上看一千人。

立法院昨天召開院會，二、三讀完成學生輔導法、貨物稅條例修正草案後，即處理原住民會組織法修正草案。本次修法由國民黨立委鄭天財、無黨籍立委高金素梅提案，修法重點包括原民會主委由山地原住民與平地原住民輪流擔任、原民會委員改為無給職；民進黨團提出反對意見，希望維持現行條文。

法案進行逐條處理時，民進黨立委伍麗華、吳思瑤發言後，國民黨團即提案停止討論，引爆綠營不滿，民進黨立委陳瑩更走上主席台，詢問為何要停止討論？藍綠立委見狀也衝上主席台爆發一波推擠衝突。立法院副院長江啟臣見現場狀況混亂，宣布休息，隨後散會。

由於院會議程在處理完原住民會組織法後，緊接著將處理國民黨立委提案要成立「霸凌案調查委員會」。國民黨團書記長林思銘質疑，民進黨立委干擾議事，為護航涉霸凌的勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容，導致譴責謝宜容和調查委員會的提案都無法過關。

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，民進黨團對勞動部公務員輕生案的立場是「不護短、要徹查、送法辦」，目前司法及行政調查均已啟動，立法院能做的就是修法完備法制面，不需要拿其他議題轉移焦點。

勞動部 吳思瑤 國民黨 民進黨 謝宜容

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