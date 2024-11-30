拒廢死大法官 白玫瑰12月3日重返凱道

師鐸獎女教師遭殺害案今年十周年，這也是憲法法庭死刑釋憲案出爐後，首件凶手逆轉逃死的首例。被害者家屬與被害人權益相關團體將於十二月三日在凱達格蘭大道舉辦「只有愛如故 追思白玫瑰」活動，提出「拒絕廢死派大法官」、「修法保障被害人及家屬權益」二大訴求，呼籲民眾當天一起響應。

國民黨立委吳宗憲、羅智強、翁曉玲等八名立委昨天舉行記者會，邀請各界於十二月三日一起走上凱道響應，民進黨立委王世堅也將出席。吳宗憲提到十年前的十二月三日，曾獲師鐸獎的退休女教師遭凶嫌以榔頭重捶頭部強盜、性侵、殺人，凶嫌經五度判死，卻在上個月被逆轉，判決無期徒刑確定。吳強調，他一定會推動修法，保護被害者的權利，不能讓法庭只有被告的聲音。

受害師鐸獎女教師丈夫張教授談起十年前傷痛，用錄製影片的方式說，最高法院最後改判兇嫌無期徒刑，理由為「有教化可能性，非情節最嚴重之罪」，並在大法官釋憲後火速宣判無期定讞，究竟在急什麼？並痛訴「真正的無期徒刑，就是殺人犯對我們家的傷痛」。

受害女教師案兒子張博士也難掩激動說，看到媽媽的遺體時，頭是破掉的，他媽媽上半身的重要部位跟身體是分開的，是凶手咬下來的。而令他最生氣的是，「台灣有少數人組成共犯結構，幫凶手脫罪」，開庭時，對方有三位辯護律師，而他們只有一位律師，在法庭上家屬沒有發言權，對方三位律師發言時間是他們律師的三倍。

「你們真的在乎修復式正義嗎？」張博士憤怒表示，他現在看到鐵錘還會怕，看到敲打動作會怕，出門會帶瑞士刀。這樣的共犯結構要受到社會反撲，他會站出來是對台灣民主有一些信心，把共犯結構打掉，建立更完善司法制度。

而二年前外役監脫逃犯在台南殺警案，受害凃姓員警的姐姐涂女士也以錄音表示，所謂的社會秩序是以法律為框架，當法律背離多數民意時，究竟我們能相信什麼，希望被害者家屬聲音能被聽見，「我們堅決反對廢除死刑！」

資深媒體人趙少康昨天也響應說，全國有超過八成民眾反對廢除死刑，呼籲民眾一起響應。他說，這次活動不是任何政黨發起，而是受害者家屬最後的抗議，雖然當天是上班日，希望有志一同的人可以站出來挺家屬、挺正義，讓歷史記住這一天，讓民進黨跟大法官們必須面對人民的聲音。