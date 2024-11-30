白玫瑰牽動人事案 藍5問大法官被提名人

大法官、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）、考試委員三大人事案卡關，最受爭議的大法官人事，立法院將在十二月二日舉行司法院人事同意權案公聽會。社會不滿大法官釋憲等同實質廢除死刑的聲量高漲，白玫瑰運動十二月三日重返街頭，也將牽動大法官人事能否過關。

立法院正式展開司法院人事同意權審查前，國民黨團針對大法官被提名人同意權審查的書面提問資料，已送交立法院議事處。國民黨團在共通問題部分提出五大問題，包括大法官的憲政角色、大法官的組成屬性、個人信念與社會價值衝突時、大法官處理政治問題，以及國家定位。

而在個別大法官被提名人部分，針對司法院長被提名人張文貞，國民黨團提問稱，張文貞長期從事學術研究，並無實務背景及經驗，若單純擔任大法官或可討論，但擔任司法院長，需管理司法院、為政策負責，更需擔任憲法法庭的審判長，以妳的資歷及經驗，請問妳為什麼適任司法院長？

司法院副院長被提名人姚立明被外界點名為「綠友友」，國民黨團的提問更直接指，外界多認為你是此次提名中最不適任的，根據台灣民意基金會的民調，不支持你人事案的民眾超過四成，比支持你的人超過十％以上。在如此低的民意支持下，你還認為自己適任副院長一職？

針對大法官被提人廖福特，國民黨團質疑，你曾經在二○一六年四月，立法院召開的「刑法修正弒童處死刑或無期徒刑爭議公聽會」中發言表示，終身監禁不得假釋的刑罰，不應該值得考慮，又說不應該限縮法官裁量空間，要共同面對社會的悲劇。請問，你反對死刑，也反對終身監禁不得假釋，當發生悲劇時，你認為要怎麼共同面對悲劇，又該怎麼面對受害者家屬？