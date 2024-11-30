聽新聞
0:00 / 0:00

白玫瑰牽動人事案 藍5問大法官被提名人

聯合報／ 記者王寓中／台北報導
總統府秘書長潘孟安（中）日前陪同大法官被提名人王碧芳（左起）、陳運財、何賴傑、張文貞、姚立明、廖福特、劉靜怡拜會民進黨立院黨團。圖／聯合報系資料照片
總統府秘書長潘孟安（中）日前陪同大法官被提名人王碧芳（左起）、陳運財、何賴傑、張文貞、姚立明、廖福特、劉靜怡拜會民進黨立院黨團。圖／聯合報系資料照片

大法官、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）、考試委員三大人事案卡關，最受爭議的大法官人事，立法院將在十二月二日舉行司法院人事同意權案公聽會。社會不滿大法官釋憲等同實質廢除死刑的聲量高漲，白玫瑰運動十二月三日重返街頭，也將牽動大法官人事能否過關。

立法院正式展開司法院人事同意權審查前，國民黨團針對大法官被提名人同意權審查的書面提問資料，已送交立法院議事處。國民黨團在共通問題部分提出五大問題，包括大法官的憲政角色、大法官的組成屬性、個人信念與社會價值衝突時、大法官處理政治問題，以及國家定位。

而在個別大法官被提名人部分，針對司法院長被提名人張文貞，國民黨團提問稱，張文貞長期從事學術研究，並無實務背景及經驗，若單純擔任大法官或可討論，但擔任司法院長，需管理司法院、為政策負責，更需擔任憲法法庭的審判長，以妳的資歷及經驗，請問妳為什麼適任司法院長？

司法院副院長被提名人姚立明被外界點名為「綠友友」，國民黨團的提問更直接指，外界多認為你是此次提名中最不適任的，根據台灣民意基金會的民調，不支持你人事案的民眾超過四成，比支持你的人超過十％以上。在如此低的民意支持下，你還認為自己適任副院長一職？

針對大法官被提人廖福特，國民黨團質疑，你曾經在二○一六年四月，立法院召開的「刑法修正弒童處死刑或無期徒刑爭議公聽會」中發言表示，終身監禁不得假釋的刑罰，不應該值得考慮，又說不應該限縮法官裁量空間，要共同面對社會的悲劇。請問，你反對死刑，也反對終身監禁不得假釋，當發生悲劇時，你認為要怎麼共同面對悲劇，又該怎麼面對受害者家屬？

司法院 國民黨 大法官

延伸閱讀

是否因大法官被提名人廢死立場反對 翁曉玲：綜合考量

潘孟安率大法官被提名人拜會 吳思瑤盼有正向結果

潘孟安陪同大法官被提名人拜會民進黨立院黨團

賴清德總統選擇司法院代理院長謝銘洋 曾說台大沒把馬英九教好

相關新聞

拒廢死大法官 白玫瑰12月3日重返凱道

師鐸獎女教師遭殺害案今年十周年，這也是憲法法庭死刑釋憲案出爐後，首件凶手逆轉逃死的首例。被害者家屬與被害人權益相關團體將...

我加入CPTPP案確定遭擱置 經貿辦：不應有政治考量

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）第八次部長級執委會在加拿大溫哥華舉行，會後宣布僅就哥斯大黎加申請案成立入會工作...

CPTPP台灣入會案遭擱置 外交部：深感失望

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會年度大會落幕，台灣因未獲所有成員國共識，入會案件未被討論。外交部對此表示深感...

中火事件被卓榮泰點名 盧秀燕槓上行政院：高位者要以蒼生為念

行政院長卓榮泰日前點名台中市長盧秀燕，針對中火事件，希望不要政治凌駕專業。盧秀燕今天回議員質詢隔空喊話：報告院長，坐高位...

新聞眼／誰操弄對立 人民心中自有一把尺

大法官釋憲對死刑設下高門檻，導致殺害師鐸獎退休女教師的加害者，成為釋憲後首例逃死案件，被害者家屬號召民眾上街發出怒吼，主...

打臉侯友宜？ 國土署：新北排擠其他縣市汙水補助經費

新北市長侯友宜昨視察工程時，表示接管補助從20幾億砍到剩8億，希望中央能提升。國土管理署今表示，今年度新北市獲中央核定補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。