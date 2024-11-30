京華城案8度提訊柯文哲 預計年底偵結

台北地檢署偵辦京華城容積率案步入尾聲，檢方本周陸續提訊在押的民眾黨主席柯文哲等5名被告，全案預計年底偵結，柯文哲在光頭造型曝光後，昨天8度遭檢方提訊，他下囚車時低頭神情冷淡，訊後還押台北看守所前，面對媒體詢問又露出神秘微笑。

北檢本周密集提訊關鍵被告李文宗、彭振聲、沈慶京、應曉薇等人，昨天上午再傳喚會計師端木正，下午提訊柯文哲，鞏固柯文哲圖利京華城、收受賄賂、政治獻金假帳等案情。因偵查中被告最多羈押四個月，目前距離羈押期滿只剩1個月，全案預計12月底，也就是首位羈押被告應曉薇延押屆滿前偵結。

柯文哲在總統大選後期募款的QR CODE政治獻金專戶，遭爆被偷改成木可公司帳戶，檢方一併調查釐清。

檢方認定，鼎越開發公司所有京華城現址土地、即台北市松山區西松段3小段156地號的土地是犯罪所得，檢方估算，扣押土地的利益是111億7023萬6千元，聲請扣押獲准，鼎越不服抗告；二審將原裁准扣押台灣新光商業銀行不動產部分撤銷發回重裁，法官再裁准，鼎越不服再再抗告，台灣高等法昨完成分案。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京透過應曉薇開「便當會」陳情柯文哲、京華城案專案管理人彭振聲，以都市計畫法第24條規定自提細部計畫修訂案，參採「都市更新建築容積獎勵辦法」法外創設3項獎勵項目，獲20％容積獎勵，涉及圖利。

政治獻金部分，檢方調查柯文哲、李文宗是否透過木可公關侵占政治獻金，隨著約談相關證人、交叉比對證詞，相關情節已明朗，柯文哲恐還涉及背信、侵占、偽造文書等罪。