駐以代表受專訪 深化台以合作共抗「邪惡軸心」挑戰

駐以代表李雅萍接受耶路撒冷郵報專訪,闡述台灣在全球貿易、創新科技及和平穩定的重要性,強調台以相關認知戰的合作潛力,同時讚揚以色列應對哈瑪斯的團結行動,展現民主國家對外部威脅的韌性與決心。

擁有廣大以色列及國際讀者的「耶路撒冷郵報」(The Jerusalem Post)今天全版刊登以「軸心上:中國、台灣及以色列衝突的教訓」(On the axis: China, Taiwan, and lessons from Israel's conflicts)為題的分析報導並專訪駐以色列代表李雅萍。

專訪中李雅萍闡述台灣對於全球貿易、創新科技及和平穩定現勢的重要性,台灣與以色列一樣,皆獲得美國跨黨派支持,未來美國政策將有延續性,也期待台以共同在因應認知戰攻擊及社會防衛韌性進行合作,展現數位團結,有效應對「動亂軸心」的威脅。

李雅萍告訴「耶路撒冷郵報」:「(自去年)10月7日(以哈戰爭爆發)以來,台灣和以色列的關係變得更加密切。這是基於我們的長期友誼和夥伴關係,也是基於我們所謂的「邪惡軸心」(axis of evil: 中國、俄羅斯、伊朗和北韓)帶來的挑戰。這是台灣和以色列民主國家面臨的共同挑戰。」

李雅萍表示:「雖然我們地理上相距遙遠,但我們在價值觀上是鄰居。我們希望能夠找到一種方法來加強我們在網路安全或虛假資訊方面的合作,因為我們現在看到我們的敵人已經走上了混合戰爭路線,試圖破壞我們國家安全的不僅是傳統的軍事行動。他們也試圖破壞兩國所維護的民主制度。」

報導的專文中也提到「邪惡軸心」的概念是今年9月外交部長林佳龍接受「耶路撒冷郵報」專訪時所發表言論,他表示:「當談到中東問題以及台灣與以色列的關係時,簡單地說,我們現在看到『邪惡軸心』或CRINK (China, Russia, Iran, and North Korea)—中國、俄羅斯、伊朗和北韓—非常明顯的表現。」

李雅萍指出,台灣身處對抗中國以軍事、經濟及灰色地帶手段脅迫的前線,堅定以謹慎、不挑釁的態度加強自我防衛能力,捍衛台海現狀,普獲肯定,因此越來越多國家願與台灣深化互利互惠的雙邊關係。

李雅萍表示,台灣與以色列同獲美國跨黨派支持,台美關係一向堅若磐石。台灣恭賀美國完成總統選舉,再次展現民主國家韌性,也相信美國對台政策具有延續性,未來台灣持續會是美國可靠的夥伴。

李雅萍向「耶路撒冷郵報」表示,以色列全國團結一致,堅定打擊恐怖團體哈瑪斯(Hamas)令人感佩,以國迅速動員後備軍力的經驗值得學習。台灣也將持續加強自我防衛能力,包括確保國防預算充足、提升自產防衛武器能量,並強化全社會韌性。

本篇報導記者溫斯頓(Alex Winston)並指出,台以同樣面對外部威脅,也同樣需要理念相近國家的支持。台以強項領域有諸多互補,值得在安全、社會韌性、對抗認知戰攻擊等領域持續交流或合作。