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回應廢除考試院 考委被提名人邱文彥：尊重國會決定
立法院今日審查第14屆考試院人事案，考試委員被提名人邱文彥回應「廢考院」的議題，表示廢不廢考試院，尊重國會決定，涉及修憲，但考試院要維持人事權的獨立。
立法院今日審查考試院人事案，國民黨立委楊瓊瓔詢問邱文彥，關於長期存在的廢除考試院議題。
邱文彥表示，考試院是重要憲政機關，當時是依照國父孫中山理想提出，把考試院單獨拉出來，是希望不要私自用人，變成濫用人才，希望達到公平正義，有些業務如人事行政總處負擔一部分的在職訓練，但在現在體制下，除非修憲，到時看社會共識與國會決定。
邱文彥強調，不管將來考試院廢不廢，非常重要的是看國外例子，人才選拔必須有獨立性，否則就是濫用私人。人才選拔也要有品質，合格的人員到底怎麼遴選，考試辦法如何，跟用人機關之間的關係如何，都要通盤考慮，廢不廢考試院則尊重國會決定，這涉及到修憲，但考試院要維持人事權的獨立。
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