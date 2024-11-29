強調當考委嚴守中立 邱文彥自喻海水：撈起來沒有顏色

立法院今日審查第14屆考試院人事案，考試委員被提名人邱文彥強調自己並無明顯政治色彩，「海洋有藍有綠，跟水的深度、地形、光線的折射有關，把海水撈起來是沒有顏色的」。

立法院今日審查考試院人事案，國民黨立委楊瓊瓔詢問邱文彥，能否維持行政中立？邱表示，任何公務員都要維持中立，公務員有「行政中立法」，有相當多規定與政黨互動應該保持什麼分際，有相當規範，行政中立法的落實跟遵守非常重要。以他個人來講，他沒有明顯政治色彩。

邱文彥強調，學海洋的人，看到海洋有藍有綠，其實跟水的深度、地形、光線的折射有關，把海水撈起來是沒有顏色的。國家的事務是大家的事務，不應該有黨派思維，政黨有其想法也應尊重。

邱文彥也說明自己為國民黨籍，接受提名的理由。他說，關鍵考量是他曾在公務機關、立法機關服務，從事公職要超脫黨派，為全國人民服務。這事情的申請或辦理，總統府秘書長3月5日行文給全國150所大學院校，希望廣徵各方人才，他單純從這個管道（知道），他不知道有政黨推薦，要經過黨章規定。

邱文彥說，他的理想非常簡單，依照憲法第88條，超脫黨派獨立行使職權，沒有想過怎樣通過黨的規定或推薦，在總統府宣布考委被提名人記者會一結束，他立刻致電國民黨秘書長黃健庭，因為他作為黨員，要跟黨中央報告。當日下午1時聯繫，3時得到回應，要他在6月3日親自向黃健庭報告，考紀會也要求他說明，他也提供書面說明，沒有任何不尊重黨的想法，也沒有想要爭取什麼，從年輕就當公務員，他有些經驗可以傳承，讓文官制度得到更好的鞏固，保障公務員權益。

邱文件進一步補充，整個審件作業是到最後才知道，他不清楚過程，不知道到底有無被提名。最關鍵考量還是希望在海洋跟環境領域繼續進行下去，例如國土計畫，未來的都市計畫技師、估價師、地政士如何培養？更能協助地方爭取權利，而他有些經驗在國土空間規畫海洋保護，還有淨零碳排，可以做協助，現在的考委只有7個，領域的部分缺了他這個部分。