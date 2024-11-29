霸凌如何防治？ 邱文彥明示關鍵在現行制度有無落實

立法院今日審查第14屆考試院人事案，考試委員被提名人邱文彥被問到是否應針對基層公務員建立特別保護措施，邱認為，辦法很多，方案也有，但到底績效如何？應該趁此機會做檢討。

公務部門霸凌案頻傳，立法院今日審查考試院人事案，新任考委如何協助解決霸凌問題成答詢重點。

國民黨立委楊瓊瓔問，現行公務體系是否能有效防治職場霸凌？邱文彥回應，發生霸凌事件顯然是機制不足，人事總處、相關部會都有霸凌防治的建議作為或標準程序、處理要點，辦法滿多的，感覺上是否可做統整，更為有效的聯合機制，值得大家討論一下。

楊瓊瓔詢問，是否贊成設置獨立申訴機制？邱文彥表示，獨立機制依照現行機制，比如依照公務人員保障法，可以透過複審、申訴、代申訴，在體制內或體制外是否也設置制度要再考量。賴清德總統也有提到，將來在院級是否有個專責通報系統，這還是初步構想，還是需要討論一下，看用什麼方式避免官官相護，下情不能上達，制度建立要更審慎。

邱文彥表示，各機關機能充分發揮非常重要，全國有近7千個行政機關，應該各自扮演好角色，但總體機制要如何建立？這是大家必須共同思考。

楊瓊瓔追問，基層人員因職位弱勢，很容易成為霸凌受害者，是否應針對基層公務員，設置特別措施？邱文彥說，過去行政院希望各個機關訂定員工協助方案，包括心理諮商、意見抒發等，辦法很多，方案也有，但到底績效如何，應該趁此機會做檢討。

邱文彥表示，過去考試院訂定「公務人員安全衛生防護辦法」，訂定時考量的問題比較單純一點，偏重物理環境部分，但在心理或霸凌部分是否應有周延思考，這是考試院應努力的方向。