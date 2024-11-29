國考生通過筆試常因體測滑鐵盧 邱文彥：應該要討論

立法院今日審查第14屆考試院人事案，考試委員被提名人邱文彥接受答詢。民進黨立委蔡易餘關心有國考類科，筆試和體試並行，筆試通過而體試未過，導致須再花一年時間準備考試，應做檢討，他還自嘲「現在單槓一下都拉不起來」。邱回應，考試資格的保留跟體試是否可以有彈性處理，應要討論。

立法院今針對考試院人事案審查。蔡易餘問及，公務部門工程相關人才留不住，有何具體主張改善？邱文彥表示，工程類科缺額非常明顯，土木去年缺了130幾位，建築缺了11位，缺額情況清楚，但能不能留任跟大環境有關，外面私部門待遇可能比公部門好一點，他看到相關資料，是希望可能讓私部門專技人員轉公部門，這是應急之道，但在考試方面，是否讓工程類科的人將來找工作時能切合用人機關需求。

蔡易餘追問，很多基層工程人才不想留在工程單位，會想調到非工程單位，會去努力考取技師牌照，只要一有牌照就離開公務系統，最基本的還是待遇不足問題，好的人才要如何留在公務系統？

邱文彥回應，外面缺工狀況嚴重，公私部門的待遇相互競爭也是議題，他過去在學校服務，學校裡有彈性薪資，有專案計畫可把經費調整，調整後就超過本職薪資，甚至有些大學教授薪資高過部會首長。薪資結構調整有無更大彈性，甚至運用專案計劃經費挹注。

蔡易餘也詢問，日本可讓選才機關自辦考試徵才，我國方法是否優於日韓？邱文彥表示，文官受到保障或遴用是在憲法架構下，要進來要經過考試，國外確實有很多機構選才，分階段，第一個可能是基本考，再來是用人機關面試，做性向測驗等。

邱文彥補充，他對於未來考試方式或引入國外制度，希望有更多了解，做優劣利弊分析，也許可藉此機會改善我國考制，長期來看可以討論跟考慮。現在情況來看，公務人員體系或許跟用人機關之間有更密切聯繫，現在就可進行，但是否可以二軌制，會把意見請教考試院同仁，進行更縝密的研究。

蔡易餘也關心公務人員商調困難，常卡在無法取得原機關同意，導致許多人員只好重考等問題。邱文彥回應，會把委員意見帶回去，考試院來做討論，這是實際問題，例如很多育嬰假請假或商調須經原機關同意，但原機關可能無法同意，只好另謀出路，這牽涉到國內人才庫如何建立，完善留用制度或互調方式。

蔡易餘提到，公務機關有體能考試，常有筆試通過，體試未過，必須再花一年時間準備考試的情況，這事情有可以檢討的空間，「我現在拉單槓，可能一次都拉不上去。」邱文彥表示，考試資格的保留跟體試是否可以有彈性處理，這應該要討論，會把這個意見帶回去給同仁研究。