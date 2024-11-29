吳伯雄戴美玉鑽石婚 共捐4千萬給佛光山、肝病防治等

國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，吳伯雄宣布拋磚引玉捐出4千萬元。

今晚吳伯雄和夫人戴美玉舉辦鑽石婚宴，席開90桌。眾多國民黨政要出席祝福，包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨前主席洪秀柱、民進黨前主席許信良，以及台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等9縣市首長，與眾多國民黨立委。

除鑽石婚宴活動，吳伯雄將捐出4千萬元，分別致贈佛光山公益信託星雲大師教育基金、國民黨智庫、肝病防治學術基金會、吳鴻麟先生紀念獎學金各1000萬，希望拋磚引玉，喚起各界對教育、公共政策、醫療衛生等公益團體的重視與支持。