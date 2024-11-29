吳伯雄夫婦歡慶鑽石婚捐款4000萬 藍營要角齊聚

前國民黨主席吳伯雄與妻子戴美玉結婚60周年，今天舉辦鑽石婚宴，宣布將捐新台幣4000萬元給國民黨智庫等4個單位。前總統馬英九說，吳伯雄拋磚引玉、慈悲為懷的精神令人感動。

吳伯雄晚間在台北喜來登飯店席開逾80桌，慶祝鑽石婚，宣布捐給佛光山公益信託星雲大師教育基金、國民黨智庫、肝病防治學術基金會、吳鴻麟先生紀念獎學金各1000萬元，盼藉此拋磚引玉。

包括馬英九、前立法院長王金平、國民黨主席朱立倫、前民進黨主席許信良、前新黨主席郁慕明、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕，以及多位國民黨立委出席，氣氛熱鬧。

活動開始，先播放吳伯雄夫妻的愛情紀錄片，吳伯雄致詞時說，他們自幼青梅竹馬，相知相惜，如今攜手一甲子，迎來鑽石婚，他的內心只有滿滿的感恩。他抱著十二萬分感恩的心，對幾個團體做出捐獻，他能力有限，若能拋磚引玉，更是他最大的感恩。

馬英九表示，吳伯雄過去歷任要職，是他請益學習的對象，相當感念吳伯雄過去對他的栽培，而且吳伯雄一向從事公益，幫助弱勢，今晚拋磚引玉，捐出4000萬元，這是一筆為數不小的捐款，慈悲為懷的精神令人感動。他過去擔任總統期間，吳伯雄代表國民黨訪問中國大陸，確立兩岸和平發展方向，貢獻卓著，民眾有目共睹。

朱立倫說，吳伯雄是所有國民黨員的典範，他小學畢業時，就是當時擔任桃園縣長的吳伯雄頒給他縣長獎；吳伯雄對國民黨最大的貢獻是無私無我，願意成功不必在我，讓所有優秀人才都能成功。

韓國瑜率領國民黨立委上台致詞時說，所有國民黨立委都要向吳伯雄致上最高祝福，中華文化講儒、釋、道，而吳伯雄的修身、齊家以及對社會公益的付出，已經達到「道身」、「佛心」的最高境界。