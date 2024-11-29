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吳伯雄與夫人今夜鑽石婚宴 馬英九讚伯公確立兩岸和平方向
國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，前總統馬英九出席祝福，他稱讚伯公（吳伯雄）在兩岸和國際的貢獻，伯公多次代表國民黨前往中國大陸，確立兩岸關係和平發展的方向。
馬英九致詞說，祝福吳伯雄伉儷健康長壽、幸福永遠，伯公曾經擔任總統府秘書長、台北市長、內政部長、國民黨主席等，一直都是他一生請益學習對象。
馬英九表示，伯公長期投身公益，幫助弱勢，今夜伯公藉由鑽石婚宴的機會，拋磚引玉，慷慨捐輸，捐出4千萬元給佛光山、國民黨、好心肝基金會、吳鴻麟先生紀念獎學金，4千萬不是小錢。他過去擔任總統期間，伯公多次代表國民黨訪問中國大陸，確立兩岸關係和平發展的方向。
馬英九指出，伯公不辭辛勞，對於兩岸關係貢獻卓著，國人有目共睹，由衷感謝。他看到伯公對兩岸及國際貢獻，衷心期盼當前兩岸關係在九二共識基礎上，擱置爭議，基於互信，共創雙贏。
馬英九強調，過去他擔任總統曾經開放大三通，跟大陸簽訂23項協議，包括ECFA等，在2015年11月和今年4月，與大陸領導人習近平兩度會面，目的是為了促進兩岸和平交流與對話。伯公為人寬宏敦厚，對晚輩提攜有加，非常感念伯公栽培，預祝今天晚宴圓滿成功。
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