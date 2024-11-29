吳伯雄與夫人今夜鑽石婚宴 馬英九讚伯公確立兩岸和平方向

國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在出席國民黨縣市首長見證下，吳伯雄（左四）親吻夫人戴美玉（右四）。記者林俊良／攝影 國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，前總統馬英九出席祝福，他稱讚伯公（吳伯雄）在兩岸和國際的貢獻，伯公多次代表國民黨前往中國大陸，確立兩岸關係和平發展的方向。

馬英九致詞說，祝福吳伯雄伉儷健康長壽、幸福永遠，伯公曾經擔任總統府秘書長、台北市長、內政部長、國民黨主席等，一直都是他一生請益學習對象。

馬英九表示，伯公長期投身公益，幫助弱勢，今夜伯公藉由鑽石婚宴的機會，拋磚引玉，慷慨捐輸，捐出4千萬元給佛光山、國民黨、好心肝基金會、吳鴻麟先生紀念獎學金，4千萬不是小錢。他過去擔任總統期間，伯公多次代表國民黨訪問中國大陸，確立兩岸關係和平發展的方向。

馬英九指出，伯公不辭辛勞，對於兩岸關係貢獻卓著，國人有目共睹，由衷感謝。他看到伯公對兩岸及國際貢獻，衷心期盼當前兩岸關係在九二共識基礎上，擱置爭議，基於互信，共創雙贏。