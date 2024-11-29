吳伯雄舉辦鑽石婚宴 宣布將捐4千萬

國民黨前主席吳伯雄（伯公）、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，吳伯雄宣布，他將捐出4千萬元，拋磚引玉。

今晚吳伯雄和夫人戴美玉舉辦鑽石婚宴，席開90桌。眾多國民黨政要出席祝福，包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨前主席洪秀柱、民進黨前主席許信良，以及台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等9縣市首長，與眾多國民黨立委。

除鑽石婚宴活動，吳伯雄將捐出4千萬元，分別致贈佛光山公益信託星雲大師教育基金、國民黨智庫、肝病防治學術基金會、吳鴻麟先生紀念獎學金各1000萬，希望拋磚引玉，喚起各界對教育、公共政策、醫療衛生等公益團體的重視與支持。

吳伯雄說，「我們全家帶著滿心的歡喜與感恩的心，歡迎大家出席我和美玉的鑽石婚宴。」

吳伯雄表示，「我和美玉，出生就是相隔不到200公尺的鄰居，讀小學時就被同學配對，中學6年漸漸有了愛的感覺，大學4年分隔南北，魚雁往返、書信不斷，至今我們還珍藏了這段年輕的誓言。大學一畢業我們就訂婚，當兵退伍就結婚。我曾經給美玉寫下一段感言：『十年修得同船渡，百年修得共枕眠，你我的相遇，不是偶然，更不是巧合，那是老天的安排。』」

吳伯雄說，「我還清楚記得，當年結婚禮車從吳家出發到戴家，再把美玉娶回吳家，禮車只開了30秒就大功告成。光陰似箭，日月如梭，我們自幼青梅竹馬，相知相惜，如今攜手一甲子，迎來鑽石婚，我的內心只有滿滿的感恩。我與美玉，共生下一女二男，璧玲、志揚、志剛。女兒璧玲遠嫁紐約馬家，馬丁興旺，為馬家生下三男二女，一年前成為祖母，我和美玉水漲船高，升格為『阿祖』、『祖媽』。」

吳伯雄提到，「志揚也生下一子二女，全家都有音樂細胞，熱愛音樂。志剛也生下三個女兒，亭亭玉立，因此我和美玉已有內外孫共十一位，加－位曾孫，四代同堂，這次全家大團圓，讓我深深感受到家庭帶來的幸福滿足。」

吳伯雄也說，「今天承蒙各位至親好友，分享我們的喜悅，衷心感激。最後我是抱著十二萬分感恩的心，對幾個團體做出捐獻，雖然我能力有限，若能拋磚引玉，更是我最大的感恩。謝謝大家。」