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巴拉圭外長：不接受在任何條件下與台灣斷交

中央社／ 台北29日綜合外電報導
總統賴清德（右）28日接見巴拉圭共和國外交部長拉米雷斯（左）。圖／總統府提供（中央社）
總統賴清德（右）28日接見巴拉圭共和國外交部長拉米雷斯（左）。圖／總統府提供（中央社）

率團訪問台灣的巴拉圭共和國外交部長拉米雷斯今天表示，巴拉圭堅守與台灣的關係，沒有斷交轉而支持中國的計畫。

美聯社報導，巴拉圭是台灣12個邦交國之一，也是台灣在南美洲唯一有正式外交關係的國家。不過巴拉圭與中國的貿易額也值50億美元左右。

拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）今天表示：「巴拉圭對於在沒有條件的情況下與中國建立外交、領事或商業關係抱持開放立場。」

但他同時強調：「我們不接受在任何條件之下與台灣斷交。」

報導指出，中國已成南美洲事務一大參與者，也是許多南美國家的最大貿易夥伴。根據聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會（Economic Commission forLatin America and the Caribbean）數據，中國與南美區域的貿易額急劇增長，去年達到近5000億美元規模。

拉米雷斯除了強調「我們非常忠誠」，還表示巴台邦誼不取決於美國。他說：「這並不是因為美國要求巴拉圭維持與台灣的關係。」

總統賴清德昨天接見拉米雷斯一行時指出，拉米雷斯到訪「展現兩國堅定的邦誼」。

拉米雷斯此行也與外交部長林佳龍簽署兩國互免簽證協定。他表示，除了為牛肉、大豆和玉米等巴拉圭農產品爭取多樣化巿場准入的目標之外，也致力開創投資機會。

巴拉圭 美國

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