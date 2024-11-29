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蔡英文稱「台灣有時間」美應先助烏克蘭 賴士葆：賴清德認同嗎
前總統蔡英文24日於加拿大論壇發表演說，稱美國應優先幫助烏克蘭，因台灣還有時間。國民黨立委賴士葆今日表示，自以為有高度，俄烏戰爭持續兩年多，國際都沒有看好烏克蘭可扭轉頹勢，對於蔡英文說台灣還有時間，賴清德總統認同嗎？
針對蔡英文說法，賴士葆說，這樣的談話或許自以為很有高度，好像在疫情的時代要大家讓出口罩一樣輕鬆，很像在講笑話，卻讓人笑不出來。曾是台灣的元首不站在台灣的立場，儘管美國有自己要提供武器的節奏，不會聽她的建言，只是讓大家訝異她的思緒錯亂，如果是從藍營人士口中講出，肯定被扣上賣台的帽子。
賴士葆認為，俄烏戰爭已經打了兩年多，生靈塗炭、兵疲馬困。根據美國蓋洛普民調結果顯示，52%的烏克蘭民眾希望透過談判的方式結束戰爭，即便割讓領土也希望停火。川普已經提名俄烏特使從中斡旋，逼使俄烏兩邊和談，前美國總統拜登曾經承諾要讓烏克蘭主權領土完整，已經不可能實現，他要在卸任之前提供烏克蘭更多的軍援和武器，然而國際都沒有看好烏克蘭可以扭轉頹勢。
賴士葆指出，民進黨執政之後惡化兩岸情勢，整天喊要積極備戰、延長役期，連宮廟都被行文要求囤放彈藥，還要組建40萬民力，世界各國也把台灣列為最危險的地區之一。
賴士葆質疑，是不是蔡英文過去一直秉持「不急、不急，慢慢來的態度」，才導致軍購延遲交貨的狀況嚴重。未見曾任三軍統帥的蔡英文對於軍購延遲交貨有任何急迫感，包括去年美國送來無償的軍援，包括潮濕發霉的防彈衣、40年前的過期彈藥等不堪使用的軍備，也未見蔡英文說話。
賴士葆總結，賴清德說要通過備戰來避戰，要全面提升台灣的防衛能力，朝積極備戰前進，對於蔡英文說台灣還有時間，賴清德認同嗎？
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