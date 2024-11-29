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賴總統過境逢感恩節假期 涉外人士：美仍排除萬難協助

中央社／ 台北29日電
賴清德總統30日將啟程出訪南太平洋友邦。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統30日將啟程出訪南太平洋友邦。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅明天啟程，這是他任內首次出訪。涉外人士今天說，賴總統過境夏威夷時，正值美國感恩節連假期間，但美國有關單位仍排除萬難，秉持安全、尊嚴、便利、舒適4大原則，悉心協助過境事宜。

賴總統明天率團出訪，去程過境夏威夷停留2晚，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1天，接續訪問帛琉，預計12月6日傍晚返抵台灣。

賴總統出訪前夕，中國28日晚間執行「聯合戰備警巡」，涉外人士指出，這是擴大對台軍事挑釁，企圖打壓台灣外交空間，但美國國務院已重申，在美國過境是基於美方長期以來的做法，沒理由將過境作為挑釁的藉口。

涉外人士指出，不只美國挺台，今年陸續有澳洲、荷蘭、加拿大、歐盟、英國等國會通過決議或聲明，拒絕中國對「聯合國大會第2758號決議」的解釋，不同意中國對台灣的主權聲索。英國下議院是在28日無異議通過友台動議，直指「聯合國大會第2758號決議」並未確立中國對台灣的主權。

涉外人士說，面對中國意圖將台灣海峽內海化，今年度至今更是有美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、德國、法國、荷蘭、土耳其等10國的軍艦穿越台灣海峽，行使自由航行權，用實際行動反制中國的霸道惡行。

此外，涉外人士表示，7大工業國集團（G7）外交部長會議26日在義大利落幕，聯合聲明也再次重申，維持台海和平穩定對國際安全與繁榮至關重要，並對東海及南海局勢深表關切，重申中國在南海擴張主權聲索並無法律依據，強烈反對任何透過武力或脅迫片面改變現狀的企圖。

涉外人士說，儘管外有中國的軍事挑釁，內有特定同路人配合中國的統戰、認知戰，但台灣始終與民主陣營並肩合作，共同撐起民主保護傘，維持區域和平穩定，並在全球民主國家的共同支持下昂首闊步，走台灣應該走的民主大道，協助台灣的太平洋友邦共同打造太平洋戰略布局，一同面臨島嶼國家氣候變遷難題。

出訪 美國 賴清德

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