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財劃法朝野無共識 全案保留交韓國瑜協商

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
「財政收支劃分法」修正草案黨團協商無法達成共識，召委陳玉珍最終裁示全案保留交立法院長韓國瑜（右）協商。記者葉信菉／攝影
「財政收支劃分法」修正草案黨團協商無法達成共識，召委陳玉珍最終裁示全案保留交立法院長韓國瑜（右）協商。記者葉信菉／攝影

立法院財政委員會召委陳玉珍今天舉行「財政收支劃分法」修正草案黨團協商，會中民眾黨立委黃珊珊批評，政府不好好提出修法版本，居然稱財劃法修正會導致國光獎金減半，這是非常嚴重的指控。民進黨立委郭國文認為，所有條文都牽涉錢與權的問題，建議保留。陳玉珍最終裁示全案保留交立法院長韓國瑜協商。

黃珊珊指出，財政收支劃分法大家可以理性討論，但不要抹黑造謠，尤其是中華隊在世界12強棒球賽奪冠後，居然有論點指財劃法若通過，國光獎金會減半，這是非常嚴重指控，行政院主計總處、財政部不提出修法草案，一再用可能影響誰的補助，製造人民誤解、政黨對立，這都不是修財劃法的目的。

黃珊珊說，立法院給主計總與財政部很多時間，希望能提出修法版本與說法，行政單位卻都不說，希望財政部算出各版本分配金額跟可能的影響，共同商討出垂直分配比較合適的金額與計算公式。

國民黨立委賴士葆表示，他主張中央給地方3000億元，並告訴地方需要做的事情，這是垂直分配部分；水平分配由財政部決定，希望大家可以平心靜氣來討論。

郭國文則說，現在各版本修法草案的條文都牽涉錢與權的問題，中央跟地方需要互相配合，例如連江縣若給兩倍的錢，要如何執行？這是一部禍國殃民的修法，沒辦法處理跟逐條討論，建議全案保留送交朝野協商。

歷經約2個小時討論，陳玉珍裁示，既然無法達成共識，大家暢所欲言，全案保留送協商處理。

修法 財劃法 陳玉珍 韓國瑜

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