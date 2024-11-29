CPTPP台灣入會案遭擱置 外交部：深感失望

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會年度大會落幕，台灣因未獲所有成員國共識，入會案件未被討論。外交部對此表示深感失望，再度呼籲會員國應本於「奧克蘭三原則」，公正客觀處理申請案。

外交部晚間發布新聞稿表示，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）第8次部長級執委會已於11月27日至28日在加拿大溫哥華舉行，會後宣布僅就哥斯大黎加申請案成立入會工作小組。

外交部指出，肯定CPTPP持續擴大，但也要強調台灣在符合CPTPP高標準的各申請國中經濟規模最大，且具完整、值得信賴的科技產業鏈，是最具申請資格的國家，此次卻未獲成立台灣入會工作小組，台灣深感失望，再度呼籲CPTPP會員國本於「奧克蘭三原則」，公正客觀處理包括台灣在內的入會申請案。

外交部強調，台灣自2021年9月22日提出入會申請以來，積極調整經貿體制做好入會準備，並運用各項雙邊及多邊管道，持續向會員國傳達台灣已符合「奧克蘭三原則」的高標準及具遵守貿易承諾的良好紀錄，會員均充分認知台灣已做好入會準備，並表示歡迎符合高標準的申請國加入。

外交部指出，CPTPP會員國部長於今年5月在APEC貿易部長會議期間發表聯合聲明，再度強調新會員必須符合「奧克蘭三原則」，包括必須完全符合協定高標準、遵循貿易承諾、由全體CPTPP成員共識決定，並增設會員間就入會申請案交換資訊的非正式平台，以推動公平且具效率的入會程序。

外交部也提到，這次執委會聯合聲明也提及成員國將持續對符合標準的申請國保持開放，不因成立哥國入會工作小組而停止對其他入會案的討論；上述發展有助維持台灣入會申請案的動能。

外交部最後強調，儘管CPTPP此次未成立台灣入會工作小組，但政府相關部會將再接再厲，盡一切努力持續爭取各會員國支持，並呼籲CPTPP會員國依其揭示的公平及效率入會程序處理台灣一案，共創區域榮景。