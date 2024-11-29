財劃法朝野無共識 全案保留請韓國瑜召集協商

立法院財政委員會日前將財劃法修正草案送出委員會，提報院會討論，院會討論前須經黨團協商。立法院朝野黨團今天下午協商財劃法修正草案，但各黨團並無共識，主持會議的財委會召委、國民黨立委陳玉珍宣布，全案保留送院會，請立法院長韓國瑜召集協商。

財劃法已逾25年未修正，本會期在立法院財委會併案審查的財劃法修正草案累計達22案，但尚無行政院版本。財委會11月6日審查財劃法修正草案時，當天主持會議的陳玉珍於開會後3分鐘，宣告「相關各案審查完竣，提報院會討論，院會討論前須經由黨團協商」。

立法院朝野黨團今天下午協商財劃法修正草案，併案討論國民黨團擬具修正草案、民進黨立委伍麗華等17人擬具第3條條文修正草案、民進黨立委賴瑞隆等16人及立委蔡易餘等16人分別擬具第16之1條文修正草案，還有民眾黨團擬具修正草案。

立法院朝野黨團今天協商過程中，財政部長莊翠雲等人列席，重申財劃法修法涉及財、權必須要配合，應該做更精進的討論。莊翠雲說，中央對地方財政的挹注一直在擴大，地方財政也一直在改善。

民眾黨立委黃珊珊說，財劃法修正草案送出財委會之後，有一個月冷凍期，期盼在這段期間能夠看到行政院提出版本，也希望看到國民黨團的修正版本。

國民黨立委賴士葆呼籲，大家心平氣和討論財劃法修法，財劃法已逾25年未修正，若能修法成功，是大家一起的功勞。

民進黨立委郭國文表示，財劃法已逾25年未修正，並不是誰怠惰了，而是實在無法草率修法，他質疑草率修正財劃法會禍國殃民，這不是大家一起的功勞，「民進黨才不與國民黨一起有罪」，他對所有的修正條文都有意見。

民進黨立委沈伯洋質疑，憲法和地方制度法沒有修改之前，根本沒有財劃法修法的最好版本，國民黨團提了有違憲之虞的法案。

陳玉珍說，如果郭國文對財劃法修正的全部條文都有意見，今天協商就沒辦法有共識了，只能交由院會處理。協商最後，主持今天會議的陳玉珍宣布，「全案保留送院會，請韓院長召集協商」。