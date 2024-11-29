快訊

中職／館長起爭議2019年開球被翻出 兄弟球團聲明解釋

東北季風發威！這些地區留意10度以下低溫 下周2降溫時間曝光

修正財劃法 侯友宜與張麗善主張恢復精省前比例

中央社／ 新北29日電

新北市長侯友宜今天表示，修正財政收支劃分法後，其他稅捐問題就可迎刃而解。他也支持雲林縣長張麗善的立場，希望財劃法中央與地方的稅收分配比例，回到精省前的60%比40%。

雲林縣長張麗善下午率領縣府官員參訪新北中和區秀峰區青年社宅，會後兩人接受聯訪。

媒體詢問，主計長陳淑姿指出，國民黨財劃法版本若通過，為國爭光選手的國光獎金會減半，侯友宜對此看法。

侯友宜說，國光獎金的發放，每年由教育部依法編列預算，依相關規定發放，與財政收支劃分法不全然是一回事情。財劃法25年沒有修訂，不管藍綠與哪一黨派都盼獲合理公平分配。相信張麗善的立場一樣，早日通過才最重要。

張麗善接受聯訪表示，精省（台灣省政府功能業務與組織調整，台灣省虛級化）之前，中央與地方的財政收支劃分稅收分配比例為60%比40%，目前中央與地方的分配約75%比25%，地方政府普遍希望回到精省前的分配比例。

她說，若回到以往的分配比例，增加的稅收可以讓地方好好的建設與發展，並降低地方的負擔。

媒體提問，台北市長蔣萬安28日在北市議會接受質詢時說，將全面停徵娛樂稅；請問兩位首長的態度。

侯友宜說，對娛樂稅議題，要等財劃法修正通過，地方政府獲得合理分配時，會思考中央是否有一致性作法，並考量除娛樂稅以外，其他各種面向的稅捐是否有必要增減與調整。「修正財劃法才是源頭，希望與中央一起面對」。他也支持回到精省前的分配60%比40%，其他問題都會迎刃而解。

張麗善說，修正財劃法後，其他議題才能多面向的配套與修正，很多的稅捐在中央與地方都是一致的作法，對娛樂稅的議題仍應從長計議。

張麗善 財劃法

延伸閱讀

【重磅快評】10億憑空消失？侯友宜和中央要算清這筆帳

雲林審查國土計畫法修正案 最新5大劃分原則出爐

打臉侯友宜？ 國土署：新北排擠其他縣市汙水補助經費

子弟兵戴湘儀傳捲感情糾紛 侯友宜說話了

相關新聞

CPTPP台灣入會案遭擱置 外交部：深感失望

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會年度大會落幕，台灣因未獲所有成員國共識，入會案件未被討論。外交部對此表示深感...

國際賽叫中華隊或台灣隊？盧秀燕：不委屈選手、能出賽都可以

世界12強棒球錦標賽封王，但國家隊名稱究竟要叫「台灣隊」還是「中華隊」？台中市議員周永鴻質詢市長盧秀燕說，「妳未來有志大...

中火事件被卓榮泰點名 盧秀燕槓上行政院：高位者要以蒼生為念

行政院長卓榮泰日前點名台中市長盧秀燕，針對中火事件，希望不要政治凌駕專業。盧秀燕今天回議員質詢隔空喊話：報告院長，坐高位...

打臉侯友宜？ 國土署：新北排擠其他縣市汙水補助經費

新北市長侯友宜昨視察工程時，表示接管補助從20幾億砍到剩8億，希望中央能提升。國土管理署今表示，今年度新北市獲中央核定補...

綠委清晨立院排隊遞案 民眾黨團曝目的：行政部門遮羞布？

民進黨立院黨團幹部今晨到立法院議場排隊遞案，民進黨團幹事長吳思瑤呼籲，在野黨以民生優先，不要再搞政治性法案。民眾黨立院黨...

京華城案 民眾黨主席柯文哲被控貪汙圖利…今下囚車神情鬱卒

台北地檢署偵辦京華城容積率案及政治獻金案步入尾聲，今再度提訊民眾黨主席柯文哲，柯在11月13日光頭造型曝光後，今下午1時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。