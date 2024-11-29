快訊

中職／館長起爭議2019年開球被翻出 兄弟球團聲明解釋

東北季風發威！這些地區留意10度以下低溫 下周2降溫時間曝光

國民黨版財劃法通過影響國光獎金？侯友宜：不全然是一回事

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，這跟財劃法並不全然是一回事，20幾年來不管藍綠黨派，都是要合理公平分配，財劃法趕快過才最重要。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，這跟財劃法並不全然是一回事，20幾年來不管藍綠黨派，都是要合理公平分配，財劃法趕快過才最重要。記者江婉儀／攝影

台灣拿下世界12強棒球賽冠軍，但主計長陳淑姿指出，國民黨財劃法版本若通過，國光獎金會減半。新北市長侯友宜表示，這跟財劃法並不全然是一回事，20幾年來不管藍綠黨派，都是要合理公平分配，財劃法趕快過才最重要。

雲林縣政府今到新北中和參訪秀峰社宅，侯友宜會後受訪時表示，國光獎章原本就有教育部依法來辦理，這跟財劃法並不全然是一回事，那財劃法25年一直沒有修訂，不要說新北市，他相信張縣長跟他的心情是一樣的，財劃法趕快過，20幾年來不管藍綠任何黨派，都是要財劃法做一個合理公平的分配，財劃法趕快過，這才是最重要的一個方向。

針對財劃法，張麗善表示，在精省之前，中央、地方預算分配是60、40，現在是75、25，希望回到精省之前，這15％可以讓地方好好建設發展，減輕地方負擔。

侯友宜 財劃法

延伸閱讀

接管補助地方、中央說法歧異 新北水利局：認知表達方式不同

【重磅快評】10億憑空消失？侯友宜和中央要算清這筆帳

打臉侯友宜？ 國土署：新北排擠其他縣市汙水補助經費

新北市美術館明年4月開幕 三重將建第二總圖

相關新聞

CPTPP台灣入會案遭擱置 外交部：深感失望

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會年度大會落幕，台灣因未獲所有成員國共識，入會案件未被討論。外交部對此表示深感...

國際賽叫中華隊或台灣隊？盧秀燕：不委屈選手、能出賽都可以

世界12強棒球錦標賽封王，但國家隊名稱究竟要叫「台灣隊」還是「中華隊」？台中市議員周永鴻質詢市長盧秀燕說，「妳未來有志大...

中火事件被卓榮泰點名 盧秀燕槓上行政院：高位者要以蒼生為念

行政院長卓榮泰日前點名台中市長盧秀燕，針對中火事件，希望不要政治凌駕專業。盧秀燕今天回議員質詢隔空喊話：報告院長，坐高位...

打臉侯友宜？ 國土署：新北排擠其他縣市汙水補助經費

新北市長侯友宜昨視察工程時，表示接管補助從20幾億砍到剩8億，希望中央能提升。國土管理署今表示，今年度新北市獲中央核定補...

綠委清晨立院排隊遞案 民眾黨團曝目的：行政部門遮羞布？

民進黨立院黨團幹部今晨到立法院議場排隊遞案，民進黨團幹事長吳思瑤呼籲，在野黨以民生優先，不要再搞政治性法案。民眾黨立院黨...

京華城案 民眾黨主席柯文哲被控貪汙圖利…今下囚車神情鬱卒

台北地檢署偵辦京華城容積率案及政治獻金案步入尾聲，今再度提訊民眾黨主席柯文哲，柯在11月13日光頭造型曝光後，今下午1時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。