賴總統將過境夏威夷 陸外交部：美方應「慎之又慎」

賴清德總統明天（30日）將啟動就任後首次元首外交，出訪我太平洋友邦，過境美國夏威夷及關島。大陸外交部發言人毛寧29日表示，美方想要維護台海和平，關鍵要認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對「台獨」，支持「中國和平統一」。

毛寧29日主持大陸外交部例行記者會，對於外媒關切，中方是否直接告知美國不要允許賴清德在夏威夷和關島轉機，做出上述回應。

毛寧首先提到，大陸國家主席習近平在中美元首利馬會晤中強調，「一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須始終恪守『台獨』分裂行徑同台海和平穩定水火不容」。

毛寧說，美方想要維護台海和平，關鍵要認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對「台獨」，支持「中國和平統一」。

她接著強調，重申中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由「竄美」，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分裂分子及其分裂行徑。

毛寧表示，我們敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，切實履行美方領導人作出的不支持「台獨」等承諾，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。「中方捍衛國家主權和領土完整，反對外部勢力干涉內政的決心堅定不移」。

就賴清德此次出訪，毛寧昨天（28日）也做出包括「一貫反對美台官方往來」等在內的回應。