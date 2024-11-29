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賴總統將過境夏威夷 陸外交部：美方應「慎之又慎」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
對於中方是否直接告知美國不要允許總統賴清德在夏威夷和關島轉機，大陸外交部發言人毛寧喊話，美方應慎之又慎處理台灣問題。歐新社
對於中方是否直接告知美國不要允許總統賴清德在夏威夷和關島轉機，大陸外交部發言人毛寧喊話，美方應慎之又慎處理台灣問題。歐新社

賴清德總統明天（30日）將啟動就任後首次元首外交，出訪我太平洋友邦，過境美國夏威夷及關島。大陸外交部發言人毛寧29日表示，美方想要維護台海和平，關鍵要認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對「台獨」，支持「中國和平統一」。

毛寧29日主持大陸外交部例行記者會，對於外媒關切，中方是否直接告知美國不要允許賴清德在夏威夷和關島轉機，做出上述回應。

毛寧首先提到，大陸國家主席習近平在中美元首利馬會晤中強調，「一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須始終恪守『台獨』分裂行徑同台海和平穩定水火不容」。

毛寧說，美方想要維護台海和平，關鍵要認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對「台獨」，支持「中國和平統一」。

她接著強調，重申中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由「竄美」，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分裂分子及其分裂行徑。

毛寧表示，我們敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，切實履行美方領導人作出的不支持「台獨」等承諾，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。「中方捍衛國家主權和領土完整，反對外部勢力干涉內政的決心堅定不移」。

就賴清德此次出訪，毛寧昨天（28日）也做出包括「一貫反對美台官方往來」等在內的回應。

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