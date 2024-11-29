吳思瑤：原民會組織法攸關族群融合 不應強行表決

朝野立委今天為了原住民族委員會組織法爆發議事衝突，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤會後表示，具有高度政治性並攸關族群融合的法案，不應被強行用多數暴力表決，民進黨團深表遺憾，也說明立法院長韓國瑜昨天主持的朝野協商只不過是過水。

吳思瑤說，民進黨團今天清晨5時就遞案，因衡酌院會僅有半天時間，勢必無法處理太多議案，民進黨團選擇優先處理「挺教育、推體育、顧弱勢」3大議案，包括學生輔導法修正草案、貨物稅條例修正草案、涉及運動部成立的行政院組織法修正草案，能在朝野及社會期待下通過，遺憾的是國民黨執意通過原民會組織法。

吳思瑤表示，原民會組織法昨天送交韓國瑜主持的朝野協商，仍存在諸多疑義，且只是第一次協商，今天試圖強行碾壓通過，說明韓國瑜昨天的朝野協商只是過水，只是一個假協商，等過水後，今天就表決。她上午不放棄跟傅崐萁溝通，原民會組織法能有更多討論，先不處理，但國民黨仍執意強行通過。

吳思瑤說，原民會組織法是族群相關議案，涉及台灣是否能成為真正的族群融合社會，民進黨團在表決前爭取發言機會，國民黨又把國會擴權的老招拿出來，幾位立委發言後，就要透過表決停止討論。

吳思瑤表示，藍白急著沒收立委的理性討論，連最後發言都要閹割，民進黨籍立委陳瑩與伍麗華非常悲痛，因此被迫採取比較激烈的議事攻防，阻卻高度爭議、破壞族群融合的法案。

對於國民黨團質疑民進黨團議事抗爭是為了阻卻下一案的勞動部霸凌事件譴責案，吳思瑤說，國民黨團不要騙3歲小孩，如果這麼關心勞動部相關政策，明知原民會組織法會引起衝突並耗掉很多時間，議程上卻硬要排，若不排這個案，就不會有任何衝突，今天不強行表決原民會組織法，就不會有任何議事攻防。

吳思瑤說，民進黨團對勞動部勞發署北分署公務員輕生案的立場是「不護短、要徹查、送法辦」，目前行政體系已就此案啟動調查，司法及行政調查均已啟動，立法院能做的就是修法完備法制面，立法院合宜的監督也可以進行，不需要拿其他議題轉移焦點。