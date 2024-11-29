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國際賽叫中華隊或台灣隊？盧秀燕：不委屈選手、能出賽都可以

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中市議員質詢，我國家隊應該稱呼「中華隊」或「台灣隊」？盧秀燕說，只要能讓選手出賽、不委屈選手都可以。圖／議員周永鴻提供
中市議員質詢，我國家隊應該稱呼「中華隊」或「台灣隊」？盧秀燕說，只要能讓選手出賽、不委屈選手都可以。圖／議員周永鴻提供

世界12強棒球錦標賽封王，但國家隊名稱究竟要叫「台灣隊」還是「中華隊」？台中市議員周永鴻質詢市長盧秀燕說，「妳未來有志大位，應率先幫台灣隊正名」。盧秀燕說，只要能讓選手出賽，不委屈選手，叫什麼都可以。

12強棒爭冠軍，中華隊長陳傑憲擊出全壘打，回本壘在胸前比畫，被解讀凸顯代表台灣隊名，引起關注。

周永鴻說，當陳傑憲胸前比框告訴全世界是「台灣隊」，他指出盧秀燕日前進球場觀看預賽，穿的衣服卻是「Chinese Taipei」；盧秀燕強調，衣服是大會提供，不是她個人準備。

周永鴻問盧秀燕，到底是中華隊、中華台北，還是台灣隊？盧秀燕強調，只要能讓選手出賽、不委屈選手，不讓選手沒辦法出賽，她覺得叫「中華隊」、「台灣隊」都可以。

盧秀燕說，會有這麼多名稱跑出來，是因國際競賽場合及運動協會規定略有不同，為爭取選手隊伍有機會比賽不受到影響下，各總會均會認真處理不委屈選手。

周永鴻說，盧有機會接待外賓，出訪國外包括美國，應可以協助遊說世界各國，尤其盧未來有志於大位，是重量級政治人物，應率先講台灣隊，讓全世界及對岸中國看到全國的意志。

他希望盧秀燕承諾，未來在台灣及台中球場的比賽，均能以台灣隊名義幫忙加油，不讓場中的台灣國旗等標誌被沒收；盧秀燕僅說，她會按中央及大會規定辦理。

周永鴻說，台中作為直轄市、第2大城，甚至是棒球大城，可以率先努力發聲，相信會被AIT及國際聽到。

周永鴻說，盧秀燕既不願承諾，可能擔心意識型態下有所顧慮，但她既然未來有志於大位，「多講台灣對你有好處」，這對台灣也是好事，台灣歷來在奧運參加比賽曾有多種名稱，但紀政獲銅牌榮耀那年，就用台灣的名義，顯示這是可協調的。

世界棒球12強 中華隊 盧秀燕

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