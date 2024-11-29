當試委要推動什麼任務？邱文彥：文官應具備國際視野

立法院今日舉行全院委員會，審查第14屆考試院考試委員被提名人是否適格。試委被提名人邱文彥表示，未來擔任考委，將於文官考試中，加強口試運用與占比，此外他也說，文官應重視國際視野與專業認證。

立法院全院委員會今針對考試院人事進行審查。邱文彥報告時，先說明自己的學經歷和公務經驗，接著闡述未來擔任考委，有何目標欲實踐。

邱文彥表示，考試方式與時俱進，時代與社會不斷變遷，國家發展也面臨不同階段與需求，國家考試須與時俱進，因應智慧化時代和年輕世代普遍使用3C產品的新趨勢，數位化環境的考試與考試方式應有所調整，未來是否應增加更多數位化考科，試題占比與考場、筆試是否開放計算機應用，人工智慧AI在考選事務上，應如何應用與管理，相信都是重要的研究與議題，但依據近年來命題與閱卷經驗，考生書寫與思考的能力是有退步。

邱文彥提到，純科學與社會科學的考試命題方式有所不同，例如某些社會科學尤其是法政類科的命題採選擇題方式，可能未盡適合多元社會或複雜的社經議題，有些命題如果側重死背細節，也可能抹殺考生思考空間和論述能力，因此如何設計運用多元的測驗方式，一方面強化學生思考、組織與論述能力，另一方面提升考試品質與公正性，將是他對命題與考試方式關切的重點。

邱文彥認為，考試應切合用人機關需求，教考訓練的傳統思維需要以目標為導向，逆向思考，由國家與用人機關需求出發，兼顧「用、考、教」的反思，才能使國家有優秀人才可用，學校教學設計也能貼近社會需求、社會趨勢與國家需求。除了基本專業考科外，未來的文官考試有必要更重視口試的運用與占比，加強考選與用人機關的對話、參與也將更重要。

邱文彥指出，應建立國家考試研究機制，考選方式須嚴謹公平，參考國外制度如日本、韓國，其人事考選機關（構）不乏設立研究部門的案例，我國考試院或所屬部會，未來是否應成立國家考試測驗研究所或中心，以建立題庫和口試標準化作業。某些部門、行業或離島地區在外語需求、專業實務經驗和地區的特殊性上，也有不同的考慮，考試制度需因地制宜、不斷優化。

邱文彥表示，他也認為應重視國際視野與專業認證，以他過去關注的海洋領域為例，相關官員須知攸關國家權益的最新協議和措施、趨勢，例如國家管轄領域外區域多生物多樣性保育協定（BBNJ）和近日在韓國釜山召開的全球塑膠公約第五輪談判，對我國的遠洋漁業外貿產業、國民健康和生態環境等都有可能產生重大衝擊。

邱文彥說，我國雖然通過海洋產業發展條例和海洋保育法，但尚未落實與實現，例如海洋保護區、海洋空間規畫、藍色經濟氣候變遷與海洋碳匯，如何接軌國際，人才如何培養與認證，都是先進議題，文官應具備一定的素養與知識，才能讓我國成為與海共榮的海洋國家。

邱文彥指出，近年來政府大力推動2050淨零碳排、離岸風電、生態與環境檢核、全國生態綠網、水下考古、自然保育與景觀保護的政策，因為有關碳排管理師、海洋規畫師、海洋工程技師、生態技師、景觀技師和水下考古人員認證等迭有倡議，是否合宜，仍待多方對話，建立明確的人才培育和認證的制度。