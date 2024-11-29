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僑務委員拜會澳洲國會 籲支持台灣加入CPTPP

中央社／ 雪梨29日專電

澳洲明年任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國，林栢梧等旅居澳洲的僑務委員特別組團，代表台灣社群拜會澳洲國會，請求澳洲支持台灣加入CPTPP。

由僑務委員組成的訪問團11月25、26日赴坎培拉，馬不停蹄拜會11位跨黨派澳洲聯邦議員，包括助理部長、影子部長、參議員和眾議員、聯邦議員的高級政策顧問等。

拜會期間，僑務委員感謝澳洲國會今年8月通過支持台灣國際參與的緊急動議，反對中國刻意扭曲聯合國大會的第2758號決議，表明該決議並未主張中華人民共和國對台灣的主權，也沒有決定台灣參與聯合國的未來地位。

僑務委員們並請求澳洲國會支持台灣加入CPTPP，強調澳洲與台灣的經濟及產業高度互補，歡迎澳洲高層官員赴台灣訪問及交流，以持續強化澳洲與台灣的經貿、投資、能源及科技等互惠互利的合作夥伴關係。

他們並籲請澳洲國會議員繼續支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等聯合國機構及國際組織，並感謝議員們關切台海危機，感謝澳洲支持維護台海及區域和平穩定。

訪團受到澳洲國會議員熱切接待。聯邦眾議院議長狄克（Milton Dick）邀請訪團入座議長座廊（SpeakerGallery）、質詢議場正面最前方的旁聽貴賓席，僑務委員陳秋燕親繪澳洲國會油畫送給議長掛在辦公室。

訪團拜會聯邦眾議員歐布萊恩（Ted O'Brian）先前為澳洲國會CPTPP公聽會主席；國會友台小組共同主席聯邦眾議員皮雷特（Graham Pirrett）花一個小時為訪團導覽國會。

訪團拜會跨黨派澳洲聯邦政要，還包括助理貿易部長Tim Ayres、影子外交部長聯邦參議員伯明罕（Simon Birmingham）、影子內政部長聯邦參議員派特森（James Paterson）、聯邦眾議員穆里諾 （DanielMulino）、聯邦參議員史卡（Paul Scarr）、聯邦參議員西科內（Raff Ciccone）、聯邦眾議員巴克霍茲（Scott Buchholz）、聯邦眾議員林文清 （Sam Lim）等。

訪團總召、僑務委員林栢梧說表示，台灣僑胞與當地聯邦議員密切的交流，在澳洲各領域服務和貢獻，加上台灣的良善與先進，讓他們在澳洲國會備受禮遇，「耶誕節將至，又是質詢會期百忙中，感謝聯邦議員們仍然樂意撥空接見」。

訪團並贈送聯邦議員和助理的伴手禮是手提酒袋，有台灣原住民服飾圖案，和微熱山丘鳳梨酥放入台灣特色的茄芷袋，上面貼上「台灣」及黑熊標誌。象徵台灣原住民以及台灣草根與澳洲的文化交流。

拜會團成員包括僑務委員林栢梧、葉義深、陳秋燕、羅富齡、張吳雪娥、王錦昌、曾樹木等，訪團執行秘書張嘉甫及林挺瑞分擔活動工作。

CPTPP 澳洲 議員

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