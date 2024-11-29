雲林審查國土計畫法修正案 最新5大劃分原則出爐

被內政部點名的雲林縣國土計畫，今天由縣長張麗善召開國土修正審查會，主要針對農1、農2的5大劃分原則進行審查，大致獲認可，但部分有意見的細節將擇期再審，張麗善表示，努力在近期內完成草案提送中央，同時建請農業權入法。

雲林縣長張麗善今天邀集專家學者及縣府相關主管召開第3次國土功能分區修正案審查會，主要針對農業發展區、國土保育地區及城鄉發展區的調整交換意見。

開會過程不對外開放，但據了解這次將對目前約8萬多公頃的農1、農2面積會再重新調整，而調整原則不再是將台糖地與私有地「一刀切」劃分為農1或農2，今天審查會再提出新的5個調整原則。

5大原則分別是，1.未經土地重劃或非灌區範圍土地。2.現區域計畫法屬一般農業區的土地。3.地下水一級管制區。4.國、省道、鐵路、高鐵、快速道路，縣道沿線50公尺。5.現有或已納入國土計畫或已納入重大建設計畫的產業用地、工業區及產業園區等周邊一定範圍內的土地，或經中央或雲林縣府產業主管機關認定產業用地周邊一定範圍。

此外，今天除了農1、農2、農3、農4、農5，國保2、城1及城2-1也都有做調整，至於調整後的面積，主管單位表示，尚在修正中，不便透露。

張麗善說，國土計畫攸關國家未來整體發展及土地永續發展，在此前提及符合國家糧食安全下，基於公平正義並保障農民權益，縣府有責任要幫農民發聲。所以這段時間除歷經公開閱覽、20場鄉鎮座談會、13次專案小組會議，廣納各方意見後今天作出第3次修正。