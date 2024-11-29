蘆洲南北側都計爭議又起 國土署與新北市府互指疏失

新北市長侯友宜昨跑行程時，向中央喊話請支持新北蘆南蘆北都市計畫問題。內政部國土署回應今年6月、7月二度請新北補充資料至今仍未收到。新北市府回應11月13日提送說明請內政部加速排會，並表示勿僅以公文行事以維護審議體制。

內政部國土署說今年6、7月二次請新北釐清三重果菜批發市場案審定目標、公共設施回饋及公平性，並補辦公開展覽，但至今仍未收到新北市府補充資料，新北市府應提出解決方案，而非忽視。

新北市城鄉局表示，國土署要求「新北市蘆洲南北側農業區整體開發案」應行提供解決方案並辦理地方說明會，實際已經內政部都市計畫委員會6次專案小組會議審議並獲具共識，現於內政部土徵小組審查公益性及必要性報告中，並於11月13日提送回應說明，請內政部加速排會。

城鄉局說，針對地方民眾有關銀河灣及整體開發規畫所提相關疑義，也從2020年開始於三重、蘆洲地區召開4次說明會，針對委員會所提意見或地方民眾疑慮進行說明及溝通。

城鄉局再次呼籲國土署身為都市計畫審議主管機關，應秉持審議機制一致、公平性，回歸內政部都委員會審議機制，若決議應補辦公展將依決議辦理，勿僅以公文行事以維護審議體制。