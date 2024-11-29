國土法政院點名8縣市未交圖 新北預計年底送審
立法院內政委員會上周初審通過國土計畫法部分條文修正草案，朝野立委共提出27個修法版本，行政院發言人李慧芝表示，盼包括新北市等未繳交的8個縣市政府盡快提交國土功能分區圖，新北市府回應預計年底送中央。
有關國土計畫法展延期限，部分立委認為應如期實施，但有立委盼應有完備配套再上路，朝野立委無法達成共識，最後保留部分條文送黨團協商。行政院發言人李慧芝表示，盼未繳交的8個縣市政府盡快提交國土功能分區圖，才能有下一步作業與討論。
新北市城鄉局今表示，新北市國土功能分區圖於公展期間迄今總收受1345件陳情案，已召開10次專案小組審查，經今年11月19日新北市國審大會通過，因陳情案件數眾多，涉及人民或機關、團體陳情意見部分，須再詳細檢核完備。地政局補充將依國審會審議結果修正圖資完成後，預計年底前送中央審議。
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