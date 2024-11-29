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中火議題盧秀燕盼以蒼生為念 卓榮泰：謝謝合作

中央社／ 台中29日電

台中市長盧秀燕今天談及中火議題表示，現在掌有權力的人要以蒼生為念，採取正確能源政策；行政院長卓榮泰說，感謝盧秀燕的認知與合作。

台中電廠新建燃氣機組環境影響評估日前通過，盧秀燕質疑污染只增不減。

中國國民黨籍台中市議員朱暖英在台中市議會質詢時表示，台中市政府努力多年改善空氣污染，空氣品質好不容易改善，但中火議題行政院卻將責任推給環評委員，鼓勵盧秀燕選總統。

盧秀燕答詢說，坐在高位的人別讓人民「用肺發電」，她一定和人民站在一起，替人民說話。

卓榮泰稍早出席在台中工業高級中等學校舉辦的113學年度全國高級中等學校學生工業類技能競賽頒獎典禮時，對媒體表示，感謝盧秀燕的認知與合作。

中火 卓榮泰 盧秀燕

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