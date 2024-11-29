勞團籲制定職場霸凌專法 勞動部：開專家會議

馬偕醫院1名員工今天赴勞動部陳情，認為屢遭長官和同儕排擠卻投訴無果。馬偕醫院工會呼籲，職安法偏重內部調查，應制定職場霸凌防治專法。勞動部說，將開專家會議。

馬偕醫院企業工會在勞動部前召開記者會指出，馬偕醫院1名推送病人的員工兩年來屢屢在職場上遭到長官和同儕集體排擠欺負與孤立，但醫院缺乏公平調查，反指為勞工自己的問題。

馬偕醫院企業工會理事長臧汝芬表示，勞動部應該開啟外部介入調查，而現行職安法偏重內部調查機制，缺乏公平公信，顯然不足以解決日益氾濫的職場霸凌，應制定職場霸凌防治專法。

對於工會的說法，勞動部表示，已經接獲工會陳情函副本，立即函請台北市勞動局查處，勞動部近日將邀集相關學者專家及地方主管機關代表，召開研商強化職場霸凌防治法制專家會議，以提升法效性及強化勞工申訴調查處理機制。

關於這名個案，馬偕紀念醫院透過聲明稿表示，從2022年與這名員工與原所屬單位的人員間曾涉及倫理爭議與多起互相指控事件，經專設審議小組與委員會多次討論與協調並委任律師進行調處，且於第一時間即啟動關懷機制，由院牧部及心理諮商師等專業人士與這名員工進行多次協談關懷輔助，並在其同意下，協調轉任適當職務。

院方強調，對這名員工的輔導與協助過程中付出極大的心思陪伴與妥適輔導，對這名員工也多所體諒支持、柔性以待。

院方表示，坦然面對社會各界檢視與給予厚望，秉持一貫疼惜員工的態度，尊重每一名員工的權利與人權，堅持打造多元、平等、包容的韌性幸福職場立場從未改變，並致力於確保每名員工在安全與尊重的工作環境持續保持公平、公開與公正的關懷原則，提供必要的輔助，對於任何不實的指控，院方也為維護醫院榮譽與尊嚴，不容任何事實扭曲與造謠污衊，籲請勿散布未經證實的不實消息，否則必將依法追究法律責任。