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青鳥重返立院守護台灣民主 北市濟南路30日管制車輛

中央社／ 台北29日電

為拒絕癱瘓憲法法庭、捍衛公民罷免權，民團將在立法院外舉辦「青鳥宴-守護台灣民主」活動。北市警方今天說，為維護周邊秩序，濟南路一段雙向全線車道明天將管制車輛通行。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，有民團申准於明天上午8時至晚間10時在中正區舉辦「青鳥宴-守護台灣民主」集會活動，為維護活動周邊交通秩序與安全，已規劃相關交通疏導管制勤務。

集會管制情形，中正一分局說明，自30日凌晨零時起，中正區濟南路一段（中山南路至鎮江街）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，視交通狀況提早或延後管制。

同時，本次集會活動期間，行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公運處協調公車業者配合改道行駛，提醒民眾留意。

中正一分局表示，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數，擴大周邊交通管制範圍。

交通管制 北市 立法院 車道

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