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總統府：感謝英國會挺台 台灣將續為全球民主貢獻心力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關英國國會28日通過聯合國2758號決議不涉台案，總統府發言人郭雅慧29日表示，誠摯感謝英國國會及英國政府對臺灣的支持，該案明確駁斥了中國曲解聯合國2758號決議文內涵，以及北京打壓台灣國際空間的企圖。決議更強調臺灣作為國際社會一員，應該享有公平且有意義的參與機會，對此，我國政府表達感謝之意。

郭雅慧表示，英國國會的這項決議，不僅彰顯國際社會對聯合國決議原意的正確認識，更展現支持臺灣民主價值與國際參與的堅定立場。臺灣願意與民主同盟國家站在一起，共同捍衛彼此共享的自由、民主與人權等核心價值。

郭雅慧表示，日前澳洲、荷蘭、歐洲議會及加拿大等國會也都陸續通過相關決議案，表達各國對此議題的高度重視，也共同拒絕中國政府對臺灣地位的錯誤詮釋。台灣政府與國人之表達誠摯感謝，我國也將繼續與國際民主社會站在一起，為全球民主與繁榮貢獻心力。

此外，外交部也指出，英國國會通過這個動議，充分彰顯對台的強勁支持。英國政府更藉由副大臣韋斯特的發言，首度公開表達對聯大第2758號決議的立場，凸顯我國遭錯誤排除於重要國際合作及討論機制外，是我國推動反制中國曲解該決議以來，另一重要里程碑。外交部對此表達高度肯定及誠摯感謝。

外交部表示，上述動議案由英國下議院外交委員會議員麥道高(Blair McDougall)領銜提案，連署議員包括台英國會小組共同主席柴萍恩(Sarah Champion)、IPAC英國共同主席史密斯 (Iain Duncan Smith)等來自工黨、保守黨、自由民主黨、蘇格蘭民族黨共16名跨黨派下議員，充分展現英國朝野政黨議員對我國國際地位及國際參與的堅定支持。

英國國會下議院是繼今(2024)年7月「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會通過「IPAC針對聯大第2758號決議各國議會決議範本」，以及澳洲、荷蘭、瓜地馬拉、加拿大等國國會及歐洲議會通過相關動議後，全球第5個通過類此動議案的外國立法部門，外交部對各界的支持，再度表達誠摯感謝。

聯合國 英國

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